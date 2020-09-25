Миранчук в «Аталанте». На какие успехи россиянина в Италии можно сделать ставку

Переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» — безусловно, главный трансфер российского футбольного межсезонья. Даже если «Спартак» все-таки привезет правого защитника, сравнить эти переходы будет невозможно. Просто потому, что россияне за рубеж уезжают нечасто. А уж в топовые клубы и за большие деньги – и подавно. Букмекеры принимают ставки на успехи Миранчука в Италии. Рассказываем, на что можно поставить.

Ставка на трофей оправдана

Да, у «Аталанты» в составе нет суперзвезд, но это именно команда-звезда. Гасперини год за годом продает лидеров, набирает перспективных игроков и делает из них крутой коллектив. Если Миранчук сможет вписаться в философию Гасперини, у него все будет хорошо.

Поставить на то, что в предстоящем сезоне Алексей с «Аталантой» выиграет хотя бы один трофей, можно за 5.80. Это около 17% вероятности. На наш взгляд, делать ставку на этот исход вполне можно. Бергамаски сыграют в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии. Как минимум на последний трофей претендовать можно. А еще есть вероятность попадания в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Там «Аталанта» точно будет одним из главных претендентов на победу.

Шансы выиграть Серию А у «Аталанты» не слишком велики. Букмекеры предлагают коэффициент 12.5, это около 8% вероятности. И потенциально четвертое место. Выше только «Ювентус» и «Интер». А вот «Наполи» оценивают практически так же. Кроме того, «Аталанту» ставят выше «Милана» и «Лацио». Отличная стартовая позиция.

В Кубке Италии шансов больше, коэффициент на победу новой команды Алексея Миранчука – 8.00. Конкуренты те же.

На то, что клуб из Бергамо удивит всех и выиграет Лигу чемпионов, букмекеры сейчас предлагают коэффициент 30.00. Так же, к примеру, оценивают шансы дортмундской «Боруссии». Выше только суперклубы!

Кстати, за 2.72 можно поставить на то, что Алексей Миранчук с «Аталантой» сыграет против одного из российских клубов в еврокубках. Если «Краснодар» пройдет в Лигу чемпионов, то ставка на этот исход будет уже довольно неплохой.

Голов много не будет

Сейчас Алексей Миранчук залечивает травму, до октября мы на поле его не увидим. Какое-то время понадобится на то, чтобы вписаться в игровую модель Гасперини. Поэтому ждать голевого пиршества от нашего полузащитника не стоит. Поставить на то, что в сезоне-2020/2021Миранчук забьет минимум 6 голов, можно за 1.60. Не будем забывать и об ассистентских действиях: на минимум 6 голевых передач можно сделать ставку с коэффициентом 1.85.

В плане голов для Миранчука прорывным оказался прошлый сезон, в котором он поразил ворота соперников сразу 16 раз. До этого отметку в 6 голов полузащитник «Локомотива» преодолевал лишь однажды – в сезоне-2017/18 он забил 8 мячей.

Кроме того, можно поставить на то, что россиянин сделает дубль или даже хет-трик в составе новой команды. На 2 забитых мяча в одном матче коэффициент 5.80, на «трюк со шляпой» — 11.00. Возможно, стоит рискнуть и взять ставку за хороший коэффициент ?!

Удалений быть не должно

Аналитики букмекерских контор предложили линию и на то, что Миранчук получит красную карточку в одном из матчей за «Аталанту» в грядущем сезоне. Коэффициент 7.80 невелик. Не мудрено, учитывая, что за всю свою профессиональную карьеру удаляли Алексея лишь один раз. В сезоне-2015/2016 полузащитник «Локомотива» увидел перед собой красный свет в игре с «Зенитом». Обратный исход оценивается коэффициентом 1.05. Кажется, это железобетон!

Как бы то ни было, сравнить трансфер Миранчука в «Аталанту» можно только с переходом Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Пожелаем Алексею удачи и будем следить за его выступлениями. Удачных ставок!