«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз: Светлаков, Голдобин и Окулов устроят «шутам» баню в Хельсинки

Финны только вышли с карантина, но уже успели добыть разгромную победу.

27 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Йокерита» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 27 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 27 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 15.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — ЦСКА Москва (27.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На воскресенье 27 сентября, запланированы пять матчей. В 16:00 в Хельсинки местный «Йокерит» на «Хартвалл-Арене» начнёт выяснять отношения с ЦСКА.

Финны отбыли двухнедельный карантин и вернулись в дело. Получилось выше всяких похвал: в пятницу на своём льду разгромили «Сибирь» со счётом 5:2. При этом состав сложно назвать оптимальным, несколько хоккеистов основы остались вне заявки. Главный тренер Лаури Марьямяки объяснил это ротацией и добавил, что Эли Толванен сыграет уже в воскресенье.

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Уровень хоккея с учётом всех факторов получился вполне нормальным. Разгрома гости никак не заслуживали: они выглядели гораздо лучше в первом периоде, да и во втором не уступали. Вот только с реализацией категорически не заладилось: в нескольких эпизодах делали лишние передачи, пару раз выручил Андерс Линдбек.

А вот «шуты» выжали максимум. Выстояли в меньшинстве (один раз даже забили в формате «4 на 5), а в атаке оформили четыре гола к 42-й минуте. Пятая шайба влетела уже в пустые ворота. Правда, следующий соперник будет заметно опаснее — речь про ЦСКА, который накануне разнёс «Северсталь».

Несмотря на кадровые проблемы, красно-синие движутся в хорошем графике. Однозначно провальным получился только заключительный период с «Металлургом», да и там начудил Александр Шарыченков. В остальном полёт нормальный: 13 очков в восьми поединках, вторая строчка на Западе.

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В четверг подопечные Игоря Никитина разнесли в родных стенах «Северсталь» (5:0). Хоккей получился бодрым и открытым, при должной реализации соперники оформили бы семь-восемь шайб. Гости точно наиграли как минимум на один-два гола, однако на этот раз Шарыченков действовал великолепно.

Букмекеры отдают «армейцам» небольшое преимущество, что вполне логично. «Йокерит» только вышел с карантина. Провести одну игру на эмоциях и кураже от возвращения в дело несложно, но дальше график будет плотным. По физической подготовке москвичи наверняка получат преимущество, а если они выигрывают конёк, то половина дела уже сделана.

Потому мы бы отталкивались от гостей. Если вратари отработают на своём уровне, шансы гостей кажутся заметно солиднее. П2 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.71 смотрится надёжно, вариант посмелее — ИТБ 2.5 шайбы ЦСКА за 2.13.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 27 сентября 2020 года

Финны только вернулись с карантина и наверняка имеют проблемы с уровнем физической подготовки, а вот ЦСКА даже без нескольких важных хоккеистов исправно набирает очки. Скорее всего, у красно-синих будет преимущество в движении, а при их моделе игры это фактически половина дела. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.71.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.71.