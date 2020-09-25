«Бетис» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Куртуа отомстят Фекиру за прошлый сезон

В прошлом году мадридцы набрали в двух очных встречах всего одно очко.

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» 26 сентября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Мадрид» 26 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00. Если обе забьют, сыграет ставка 1.68.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Примеры «Бетис» — «Реал Мадрид» (26.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», вот только с календарём ему откровенно не повезло. Сходу пришлось отправиться в Сан-Себастьян, а спустя шесть суток предстоит выезд в Севилью. Там на стадионе «Бенито Вильямарин» действующего чемпиона будет поджидать «Бетис», начало — 26 сентября в 22:00 мск.

Собственно, первый матч сезона закончился для подопечных Зинедина Зидана осечкой. Они владели инициативой, однако назвать преимущество подавляющим нельзя. Хотя статистика говорит об обратном — 68:32 по проценту владения, 11:1 по угловым, 4:1 по попаданиям в створ ворот.

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На деле по-настоящему опасных моментов оказалось немного. При доле удачи этого могло хватить для победы, однако с завершением в тот день не клеилось (0:0). Теперь надо побеждать «Бетис», который в прошлом сезоне дважды разочаровал «сливочных». И уже успел одержать две победы.

В прошлом году зелёно-белые выстояли на «Сантьяго Бернабеу» (0:0, фаворит имел огромное преимущество), а в родных стенах выиграли со счётом 2:1. Самое удивительное, что мадридцы так и не смогли отличиться с игры. Единственный мяч за 180 минут провёл с пенальти Карим Бензема.

«Бетис» после двух туров напару с «Гранадой» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе шесть очков. Назначение опытнейшего Мануэля Пеллегрини даёт о себе знать, хотя состав остался на прошлогоднем уровне. Да и переоценивать две победы севильцев не стоит.

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Всё же соперники были так себе. В первом туре с горем пополам дожали скромный «Алавес» — 1:0, единственный мяч состоялся на 94-й минуте. На прошлой неделе досталось «Вальядолиду» (2:0): быстро открыли счёт с пенальти, к середине первого тайма удвоили преимущество, спокойно довели дело до успеха.

«Реал» будет очень зол, остаться без побед в двух стартовых турах он не хочет, а прошлогодние неудачи с зелёно-белыми только добавят мотивации. Также нужно учитывать большое количество кадровых потерь. Вот только у гостей скамейка гораздо шире (не будет Азара, Асенсио, Васкеса, Милитао и Диаса — зато есть Винисиус, Эдегор, Менди).

А вот «Бетису» придётся сложнее. Отсутствие Гуардадо, Герреро, Мартина и Камарасы — это серьёзно. Думается, игра получится нервной и упорной, однако перевес в исполнительском мастерстве в конечном счёте скажется. П2 за 1.89 выглядит здорово, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.22 и П2 в 1-2 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Бетис» — «Реал Мадрид» 26 сентября 2020 года

«Бетис» набрал шесть очков в двух турах, хотя тут нужно делать скидку на скромный уровень соперников и везение (единственный мяч «Алавесу» забили на 94-й минуте). «Реал» будет очень зол после ничьей в Сан-Себастьяне, да и к зелёно-белым у него старые счёты — в прошлом году в двух очных встречах удалось набрать лишь одно очко. Думается, мотивированные мадридцы дожмут соперника.

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 гола за 2.22.