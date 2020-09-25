«Спартак» — «Амур». Прогноз: Наиль Якупов и братья Зогорна добавят Знарку проблем в Москве

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Амур». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Амура» идёт за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Амур» 26 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Амур» 26 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Амур» Хабаровск (26.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На субботу, 26 сентября, запланированы всего два матча. Самый поздний из них стартует в 17:00 мск в Москве, где местный «Спартак» будет выяснять отношения с «Амуром». Соперники находятся в непростом положении.

Красно-белые потерпели четыре поражения подряд, набрав на этом отрезке всего одно очко. Дошли до овертайма с минским «Динамо» (3:4 ОТ), а дальше трижды уступили в основное время. 1:2 от «Трактора» и 0:2 от СКА — это ещё ладно. Вот только дальше последовали 0:5 от московского «Динамо».

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Впрочем, удивляться особенно нечему. Дело в том, что москвичи остались сразу без трёх легионеров, которые выпали на две недели из-за коронавируса. Потери очень серьёзные: Лехтеря и Радил составляли ядро первого звена, от которого практически полностью зависела креативность атаки.

А Ганзл — центральный нападающий второй тройки. Лишиться двух лучших центров всегда неприятно, так что резкое падение результативности смотрится абсолютно логично. Двухнедельный карантин уже подходит к концу, однако хоккеистам наверняка потребуется время, чтобы вернуть кондиции. Ведь тренироваться в полном объёме они возможности не имели.

С этой точки зрения пять дней паузы после разгрома в московском дерби пришлись как нельзя кстати. Команда наверняка хорошенько поработала на тренировках, а потому мы вправе ожидать прогресса. И всё же перекос в линии букмекеров выглядит крайне сомнительно. На П1 дают смешной коэффициент 1.47.

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«Амур» по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф, но ситуация уже не выглядит беспросветной. В четырёх предыдущих матчах набрано пять очков, в строй вернулись братья Зогорна, каждый из которых уже успел набрать по результативному баллу в Нижнем Новгороде. Наконец-то появилось рабочее первое звено.

Понятно, что до оптимального состояния ещё далеко, но теперь новому наставнику Сергею Светлову по крайней мере есть с чем работать. Так что с ослабленным «Спартаком» дальневосточники вполне способны пободаться. Раз так, мы бы здесь отталкивались от аутсайдера.

Брать ли Х2 за 2.85 — дело вкуса. Коэффициент шикарный, но риск велик. А вот П2 с форой (+1.5) за 2.00 и ИТБ 1.5 гола «Амура» за 1.98 смотрятся здорово. Между прочим, в пяти предыдущих очных встречах «тигры» добыли четыре победы.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Амур» 26 сентября 2020 года

«Амур» набрал пять очков в четырёх предыдущих матчах и дождался возвращения братьев Зогорна. «Спартак» остаётся без трёх ключевых легионеров, что по умолчанию ограничивает атакующий потенциал. На таком фоне логичнее играть от гостей. Благо что «тигры» одержали четыре победы в пяти предыдущих очных встречах.

Ставка: победа «Амура» с форой (+1.5) за 2.00.