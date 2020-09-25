«Интер» — «Фиорентина». Прогноз: Рибери испортит старт Конте, Лукаку, Лаутаро и Коларову

26 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Серии А «Интер» — «Фиорентина» (26.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Хамес и Айуоби останутся в лидерах АПЛ «Ириски» набирали очки в 11 предыдущих очных встречах с «Кристал Пэлас».

В первом туре чемпионата Италии сыграли семь матчей. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



Программа второго тура Серии А стартует в субботу, 26 сентября, четырьмя матчами. Самый поздний из них начнётся в 21:45 мск в Милане, где местный «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет выяснять отношения с «Фиорентиной». Подопечные Антонио Конте впервые проведут официальную игру в новом сезоне.



Они уже успели отыграть две товарищеские встречи. Добились разгромных побед, но там и соперники были весьма скромные: 5:0 с «Лугано» и 7:0 с «Пизой». Стоит выделить аж пять голов Лаутаро Мартинеса. По разу в каждом случае отличился Ромелу Лукаку, во второй игре дубль оформил Кристиан Эриксен.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа покинут дно таблицы АПЛ Манкунианцы слабо начали сезон, зато в трёх предыдущих матчах с «чайками» неизменно побеждали.

«Фиалки» в первом туре абсолютно по делу одолели на своём поле «Торино». Счёт получился довольно скромным (1:0), хотя по факту хозяева владели серьёзным преимуществом и спокойно могли забить три-четыре мяча. Что ещё важнее, у «быков» за 90 минут был всего один полноценный момент: в середине первого тайма Дронговский потащил удар Беренгера из пределов штрафной.



Вот, собственно, и всё. Состав у подопечных Джузеппе Якини довольно крепкий, Франк Рибери тоже на месте. Отдельно отметим, что «Фиорентина» в последнее время удачно играет с «нерадзурри». Всего два поражения в шести предыдущих встречах, оба — со счётом 1:2. Более чем достойно.



На таком фоне П2 с форой (+1) за 2.01 выглядит неплохо. «Интер» только втягивается в сезон, причём делает это на фоне трансферных слухов и подвешенного состояния нескольких футболистов. Подобные вещи рискуют негативно повлиять на атмосферу в раздевалке, да и физическое состояние вызывает вопросы.

«Даллас» — «Тампа». Прогноз на 4-й матч: Кучеров и Василевский затащат, Худобин не спасёт В третьем матче оборона «шерифов» оставила российского вратаря на произвол судьбы.

Вдобавок ко всему дисквалифицирован Стефан де Врей, а Диего Годин уже перебрался в «Кальяри». Проблемы в центре обороны у хозяев наверняка возникнут. Видимо, Антонио Конте доверится сочетанию Коларов-Бастони-Шкриньяр, которое точно не может похвастать сыгранностью, ведь серб перебрался из «Ромы» две недели назад.



Альтернативные варианты — Х2 за дивный коэффициент 2.66 и ИТМ 2 гола «Интера» за 1.80. Клуб из Флоренции здорово действовал в обороне в первом туре, так что лёгкой жизни у Лукаку с Лаутаро тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина» 26 сентября 2020 года

«Интер» пропустил первый тур и вынужден обойтись без де Врея, что чревато проблемами в центре обороны. «Фиорентина» успела обыграть «Торино»: много создала и практически ничего не допустила. Нерадзурри сейчас вызывают вопросы, так что возьмём П2 с форой (+1) за 2.01. В шести предыдущих очных встречах «фиалки» уступили лишь дважды, оба раза с разницей в один мяч.



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (+1) за 2.01.