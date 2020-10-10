Франция — Португалия. Прогноз: Роналду покажет Мбаппе и Гризманну, кто в доме хозяин

11 октября Франция примет Португалию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех Португалии оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Франция — Португалия 11 октября

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Франция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Франция — Португалия (11.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. На носу третий и четвёртый туры Лиги наций.

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Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Откроют программу третьего тура семь матчей в субботу, а завершат сразу 20 в воскресенье. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва сборных Франции и Португалии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.



Сборная Франции уверенно идёт в новом розыгрыше Лиги наций. За два тура она набрала все шесть возможных очков и сейчас делит первую строчку с португальцами. Последние находятся выше только по дополнительным показателям.

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В первом туре французы разобрались на выезде с крепкой Швецией (1:0). В целом, шведы ничуть не уступили гостям, создали больше и действовали организованнее. Однако беда — провели концовки таймов не самым выдающимся образом и могли даже проиграть крупнее. Уже в добавленное ко второму тайму время Антуан Гризманн промахнулся с пенальти.



На второй тур пришлась домашняя игра со сборной Хорватии. «Трёхцветные» снова победили, на этот раз со счётом 4:2. В этом случае противник тоже смотрелся не хуже, но хозяева сумели лучше реализовать созданные моменты. В общем, качество футбола пока довольно средненькое, но индивидуальное мастерство решает.



Букмекеры считают сборную Португалии андердогом в противостоянии с Францией, её победу они оценивают коэффициентом 3.95. Однако списывать португальцев со счетов раньше времени мы бы не стали. Всё же они лидируют в группе (пусть и по дополнительным показателям), тоже набрав все шесть возможных очков.

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В первом матче, который «команда избранных» проводила без своего лидера Криштиану Роналду, была добыта домашняя победа над Хорватией. Итоговый счёт – 4:1, абсолютно по делу и без вариантов. Хозяева имели колоссальное преимущество, которые сумели реализовать.



Ко второму матчу со сборной Швеции капитан сборной уже вернулся и сразу же принёс пользу. Португальцы победили со счётом 2:0, а Роналду оформил дубль. Криштиану рвётся в бой, пусть даже это чревато проблемами. Он хочет играть, забивать и побеждать. Впрочем, как и всегда.



Накануне противостояния с французами у сборной Португалии крайне боевой состав. Однако и хозяева наверняка выйдут на поле в сильнейших связках. Серьёзных кадровых потерь удалось избежать. Отличный задел, чтобы ожидать яркий футбол в исполнении команд.

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Немного непонятно, почему букмекеры прогнозируют низовую встречу. За два тура соперники на двоих наколотили 11 голов, при этом сохранить в неприкосновенности свои ворота не вышло ни у тех, ни у других. При таких раскладах тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.66 выглядит довольно интересно. К тому же у гостей выпал вратарь Антони Лопеш (коронавирус), хотя опытный Руй Патрисиу тоже в порядке.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Франция — Португалия 11 октября 2020 года

Соперники стартовали в Лиге наций крайне уверенно. Добыли по две победы, наколотили на двоих 11 голов, при этом сумели сохранить лидеров. На наш взгляд, от соперников стоит ждать яркого футбола в предстоящем поединке. Даже удивительно, что на тотал больше 2 мяча дают нестыдный коэффициент 1.66. Линии атаки у команд восхитительные, а невероятно мотивированный Криштиану Роналду сделает всё, чтобы вписать свою фамилию на табло.



Ставка: тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.66.