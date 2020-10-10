«Динамо Минск» — «Динамо Р». Прогноз: клуб из Беларуси оставит Скудру на дне таблицы КХЛ

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «Динамо Р». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо Минск» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Динамо Рига» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Динамо Р» 11 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Мн» — «Динамо Р» 11 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — «Динамо Рига» (11.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз: Азеведу, Галиев и Да Коста не сдюжат. Гуляй, Барулин! Три предыдущие очные встречи в Нижнекамске завершились победой хозяев.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. Воскресенье, 11 октября, смело можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два поединка. Наиболее поздний из них стартует в 16:30 мск.

В Минске местное «Динамо» будет выяснять отношения с рижским «Динамо». В последние сезоны команды были братьями по несчастью, стабильно пролетая мимо плей-офф. Зато старт нынешнего регулярного чемпионата сложился для них диаметрально противоположным образом.

У клуба из Латвии всё плохо. Стабильного хоккея нет, а проблемы с коронавирусом добавили кадровых сложностей и затянули процесс притирки. Сыгранности явно не хватает, брака много, ошибок в обороне — тоже. Подопечные Петериса Скудры идут на серии из трёх поражений, в каждом случае они пропускали не меньше четырёх шайб.

Украина — Германия. Прогноз: ещё один кошмар Андрея Шевченко. Без шансов даже в Киеве Йоахим Лёв захватит в Киев Нойера, Гнабри, Киммиха и Горетцку, а у хозяев колоссальные кадровые проблемы.

1:6 от «Витязя» можно списать на несчастный случай: равная первая половина, в последние пять минут поняли, что шансов спастись нет и получили ещё три гола. Дальше — поражение от прямого конкурента ХК «Сочи» (2:4), хотя варианты имелись. Четвёртую шайбу умудрились пропустить в численном большинстве.

Ну и 1:4 от «Йокерита», тут без вопросов. Финны просто сильнее, они смогли трижды реализовать лишнего. Теперь в турнирную таблицу без слёз не взглянешь: жалкие пять очков в 11 поединках и чистое последнее место в Западной конференции. Отставание от топ-8 составляет восемь пунктов.

Правда, конкуренты провели на один-два матча больше. Но это слабое утешение. Добавлять нужно как можно скорее, а около десятка хоккеистов по-прежнему находятся вне заявки. Их возвращение ожидается ближе к домашней серии, то есть через несколько дней. А пока места для манёвра нет.

Испания — Швейцария. Прогноз: Рамос, Фати, Хесус Навас и Бускетс замучают Цубера с Джакой За семь последних домашних игр испанцы забили 26 голов.

У минчан тоже не всё гладко, из-за проблем с коронавирусом приходится обходиться без нескольких исполнителей основы и тренерского штаба. Однако потерь всё же меньше, чем у соперника. Результативность просела, но без лучшего защитника-бомбардира КХЛ и ещё пары видных игроков это ожидалось.

С «Сочи» (1:2) немного не повезло, зато «Куньлунь» накануне дожали (2:0). Имели огромное преимущество, перебросали подопечных Алексея Ковалёва в полтора раза, вот только Дмитрий Шикин поймал кураж и сохранил интригу до самого конца. Вторая шайба залетела уже в пустые.

«Зубры» остаются на третьем месте Запада. В родных стенах они абсолютно заслуженно идут фаворитом. Рижане очень стараются, но этого элементарно не хватает. Града голов не ждём, но добыть победу гостям вряд ли удастся. П1 за 1.98 смотрится нормально, альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83 и ИТМ 2 шайбы рижан за 2.17. Ждём чего-то в духе 3:2 или 4:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Динамо Р» 11 октября 2020 года

Обе команды находятся не в оптимальном составе, но у хозяев отсутствует считанное количество хоккеистов, а у гостей около десятка. Созидание на фоне кадровых потерь даётся соперникам с трудом, так что града голов не ждём. А в остальном преимущество минчан вопросов не вызывает: состав крепче, вариантов для ротации больше, плюс свой лёд.

Ставка: «Динамо Минск» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83.