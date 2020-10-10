Джокович — Надаль. Прогноз: великий финал легенд тенниса, который войдёт в историю

11 октября Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в матче финала «Ролан Гаррос». Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля, ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.70. Успех Джоковича оценён коэффициентом 2.41.

Коэффициенты букмекеров на матч финала «Ролан Гаррос» Джокович — Надаль 11 октября

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.60.

Анализ матча финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль (11.10.2020)

«Ролан Гаррос» вышел на финишнную прямую. Впереди финалы, остались только самые лучшие. Сенсаций не произошло: титул разыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль, то есть первая и вторая ракетки мира. Роджер Федерер продолжает восстановление после травмы, а Доминик Тим на фоне усталости уступил в четвертьфинале Диего Шварцману.

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Несмотря на использование других мячей с низким отскоком, холодную погоду (РГ впервые проводится осенью) и медленное покрытие, Надаль смял всех своих соперников. Он спокойно втягивался в работу на турнире в Риме, где в четвертьфинале уступил Шварцману в двух сетах. Однако в Париже шутки закончились.

Шесть матчей — шесть побед. 18 сетов. Никто не смог выцарапать у Короля грунта хотя бы одну партию. Больше того — он провёл всего два тай-брейка, по одному в четвертьфинале и полуфинале. Юный Янник Синнер здорово начал и в течение полутора сетов был чертовски хорош. Затем всё же просел и безропотно уступил.

А накануне пришёл черёд Шварцмана. Битва продолжалась больше трёх часов, что большая редкость для игры из трёх партий, в которой был всего один тай-брейк. Объяснение простое: огромное количество упорных геймов и затяжных розыгрышей. Теннис местами смотрелся абсолютно великолепно, аргентинец дал фавориту полноценный бой.

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Но во всех ключевых эпизодах Рафа оказался сильнее, точнее и быстрее. Достаточно взглянуть на соотношение активно выигранных розыгрышей с невынужденными ошибками. У испанца оно позитивное (38 на 34), а вот Диего на 24 виннерса допустил аж 48 ошибок, то есть в два раза больше.

Понятно, что с такими цифрами его не обыграть. Надаль даже двойные ошибки не совершал. Неудивительно, что букмекеры снова считают его фаворитом. 34-летний теннисист никогда не проигрывал финалы «Ролан Гаррос» — 12 побед из 12 возможных. В случае успеха он выиграет 20-й мэйджор (столько же у Федерера) и одержит сотую победу на РГ. Это не просто исторические вехи, это чистое величие.

Джокович поначалу тоже не замечал сопротивления: трём стартовым соперникам отмерил строго по пять геймов, Карену Хачанову досталось 10. Дальше пошли трудности. Пабло Карреньо-Бусте отдал первый сет, играл на фоне проблем с шеей и плечом, брал медицинский тайм-аут. А ведь испанец больше любит хард, назвать его элитой среди грунтовиков никак нельзя.

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В полуфинале случился триллер со Стефаносом Циципасом, растянувшийся на четыре часа и пять партий. Серб легко забрал два дебютных сета и даже подавал на матч, однако грек приятно удивил. Он вернулся в дело и сравнял счёт. В решающей партии, правда, никакой борьбы не оказалось и близко (6:1).

Циципас сказал, что в концовке сказалась полученная в Риме травма. Если судить по визуальным впечатлениям, это сильно смахивает на правду. В то же время нельзя не отметить Ноле: снова собрался в ключевой момент, снова не оставил шансов поверившему в себя сопернику. И заслуженно вышел в финал.

На «Ролан Гаррос» Новак уже обыгрывал Короля грунта. Было это в 2015 году, в четвертьфинале. Управился за три сета. Сейчас ситуация закручивается. Условия в самом деле должны добавить Надалю неудобств: холодная погода, низкий отскок мяча, гораздо меньше возможностей для любимых вращений.

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Однако он всё ещё остаётся лучшим грунтовым игроком мира, причём с большим отрывом. И главное — на пути к финалу не проиграл ни единого сета и должен сохранить свежесть. Шварцман прекрасно размял его накануне, но реальной интриги там не было. А вот у Джоковича проблем больше.

Два довольно сложных матча подряд — уже неприятный бонус, сил и свежести может не хватить. Плюс икс-фактор — проблемы со здоровьем. Те самые спина и шея способны помешать показать максимум. А если ты хочешь обыграть Рафу на грунте, других вариантов нет: либо достаёшь из себя всё, либо проигрываешь.

Серб прекрасно понимает, что сейчас идеальная возможность сотворить историю и нанести сопернику первое поражение в финале РГ. Все эти мелочи вроде холодной погоды и новых мячей идут на пользу первой ракетке мира, а выбивать оппонентов из зоны комфорта он умеет лучше всех в туре.

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Джокович выйдет на корт умирать, слишком уж многое стоит на кону. Медицинские тайм-ауты и прочие маленькие хитрости будут использованы как только в этом появится необходимость. Шансы Надаля выше, но этот матч — не просто теннис (хотя качество игры обещает быть крайне высоким), а нечто большее.

Это реально эпическое событие, в котором будет переплетено множество интриг и факторов. Сражаться оба будут до самого конца, так что самое очевидное — плясать от верха. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета за 1.54. Ставка посмелее — тотал больше 39 гейма за 1.77. Ждём как минимум четыре сета, без тай-брейка вряд ли обойдётся. То есть 40 геймов мы наверняка увидим.

Любители рисковать могут подумать о победе Надаля через тотал больше 3.5 сета за прекрасный коэффициент 2.61. Логика следующая: поначалу теннис наверняка получится близким к равному, на фоне свежести первая ракетка мира навяжет борьбу. Но ближе к концу проблемы со здоровьем и трудности в прошлых раундах рискуют помешать Ноле. А Надаль получит дополнительное преимущество.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль 11 октября 2020 года

Новые мячи, низкий отскок и холодная погода повышают шансы Джоковича, так что борьбу он непременно навяжет. При этом у серба имеются проблемы со здоровьем, которые наверняка проявятся на фоне интенсивнейшего тенниса. Кроме того, Надаль выиграл все предыдущие матчи в трёх сетах, а вот у Ноле в двух прошлых раундах возникали трудности. Думается, за счёт свежести и большего количества сил испанец дожмёт первую ракетку мира и возьмёт 20-й мэйджор в карьере.

Ставка: победа Надаля в четырёх-пяти сетах за 2.61.