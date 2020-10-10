Босния — Нидерланды. Прогноз: ещё одно разочарование для Промеса, ван Дейка и Депая

11 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Босния и Герцеговина — Нидерланды. Начало — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех Боснии оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.35.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды 11 октября 2020 года получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды (11.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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На носу уже третий тур. 11 октября в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины будет принимать Нидерланды, начало — в 19:00 мск. Старт Лиги наций сложился для соперников неудачно, да и в целом они сейчас переживают не самое простое время. Хозяевам, конечно, тяжелее.



Началось всё здорово: боснийцы на выезде утащили ничью с Италией (1:1). Подопечные Роберто Манчини, естественно, владели территорией и имели много стандартов, однако после углового отличился соперник. Тони Шуньич сбросил во вратарскую, Эдин Джеко слёту вогнал мяч в сетку. Удержать преимущество не вышло, но и так получилось хорошо.



А вот дальше пошли проблемы. Сперва на своём поле абсолютно по делу проиграли сборной Польши без Роберта Левандовского со счётом 1:2. Открыли счёт с пенальти (довольно спорного), дважды пропустили. В атаке подопечные Душана Баевича не создали ровным счётом ничего — только навесы и забросы.

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В четверг стало ещё хуже: в родных стенах с треском проиграли сборной Северной Ирландии в серии пенальти. Это был полуфинал стыкового турнира за путёвку на Евро-2020. Сине-жёлтые открыли счёт и смотрелись лучше, но дожать соперника не сумели. Последний шанс попасть на чемпионат Европы уплыл.



Понятно, что это большой удар по коллективу, на который надо отвечать. У сборной Нидерландов другие трудности: Рональд Куман убежал в «Барселону», на пост главного тренера пригласили Франка де Бура. Футболистом он был видным, а вот в качестве тренера пока абсолютно не впечатляет.



Дебют получился провальным: на своём поле проиграли Мексике со счётом 0:1 при откровенно слабом футболе. Спасает одно — это была всего лишь товарищеская встреча. В Лиге наций дела складываются тоже не лучшим образом: с горем пополам одолели Польшу (1:0), проиграли в родных стенах Италии (1:0). В целом справедливо.

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Естественно, состав у голландцев заметно мощнее. Но все три матча в 2020 году получились более чем бледными, а боснийцы на своём поле часто создают серьёзные проблемы даже для больших команд. Правда, оборона у сине-жёлтых печальная, практически все известные футболисты отвечают за созидание.



И всё же предпосылок для уверенной победы гостей не видно. Линия позволяет взять П1 с форой (+1) за 2.08, что нас вполне устраивает. Созидание сейчас даётся гостям с заметным трудом, а хозяева должны быть чрезвычайно мотивированы после провала с Северной Ирландией. Очки они, может, и не зацепят, но лёгкой добычей вряд ли станут.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды 11 октября 2020 года

Боснийцы после гостевой ничьей с Италией только разочаровывают. Проиграли на своём поле Польше без Роберта Левандовски, а накануне лишились последнего шанса попасть на Евро-2020 (в стыках уступили в серии пенальти Северной Ирландии). Думается, проблем со злостью у хозяев не возникнет. А сборная Нидерландов пока смотрится очень бледно — всего один гол в трёх матчах 2020 года. Возьмём П1 с форой.

Ставка: победа сборной Боснии с форой (+1) за 2.08.