Леброн и «Лейкерс» — новая династия НБА? Букмекеры согласны

Сезон НБА завершился! Чемпионом стали «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом. Это четвертое чемпионство «Короля Джеймса», кроме того, он стал первым после Майкла Джордана игроком, четырежды получившим звание как MVP регулярного чемпионата, так и MVP финала плей-офф.

Но что дальше? Станут ли «Лейкерс» командой-династией? Новый сезон не за горами. Букмекеры уже принимают ставки на чемпиона. Давайте разберемся, кто есть кто в НБА прямо сейчас.

Новый чемпион будет из Лос-Анджелеса

Старт нового сезона НБА намечен на 1 декабря 2020 года. Правда, Адам Сильвер уже предложил сместить эту дату, чтобы матчи смогли посетить как можно больше зрителей. НБА несет большие потери из-за пандемии коронавируса и пустых трибун, поэтому предложение Сильвера логично.



Букмекеры уже выкатили линию на победителя нового сезона. Совсем неудивительно, что главный фаворит вновь «Лейкерс». Поставить на «озерников» можно за 3.50. Леброн не молодеет, но у него фантастическая способность подвести себя к матчам в идеальном состоянии. Энтони Дэвис тоже в порядке, да и коллектив, кажется, в Лос-Анджелесе сложился. Так что у них есть все шансы начать династию. Если, конечно, не вмешается фактор травм.



Любопытно, что главным оппонентом «Лейкерс» аналитики видят другой клуб из Лос-Анджелеса – «Клипперс». Состав у «парусников» очень и очень боевой, но клуб после 7 сезонов во главе покинул Док Риверс. Кто его заменит – пока непонятно. От фигуры тренера будет зависеть очень многое. Пока же поставить на чемпионство «Клипперс» можно с коэффициентом 5.50.



Третий претендент – «Милуоки Бакс». Коэффициент на эту команду – 6.50. У них есть Яннис Адетокунбо и этим все сказано. Но одно дело феерить в регулярном чемпионате и совсем другое – в плей-офф. Кажется, пока и сам греческий форвард не до конца понимает, что в плей-офф начинается другой баскетбол. Да и среди партнеров нет такого, кто мог бы помочь лидеру в трудный момент. Однако перспективы у «Милуоки», безусловно, хорошие. Лишь бы с Яннисом ничего не случилось.

А где же «Голден Стэйт»?

Для войнов сезон-2019/2020 не задался от слова «совсем». Команда потеряла всяческие шансы на успех еще задолго до того, как коронавирус опутал Землю. Выбыли из строя все лидеры команды, а молодежь, что совершенно понятно, не смогла играть на сколько-нибудь удобоваримом для НБА уровне.



Но в новом сезоне «войны» начнут все с чистого листа. У них есть Карри, Томпсон и Грин, а впридачу второй выбор на драфте НБА, спасибо «слитому» сезону. Поэтому сейчас «Голден Стэйт» хоть и не в фаворитах сезона, но коэффициент на них очень заманчивый — 8.00. Кажется, к этой ставке можно присмотреться!

Кто еще может выстрелить

С коэффициентом 13.00 можно поставить на «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Первые покорили многих неплохой игрой в «пузыре», оставшись практически без всех лидеров. Не будем забывать, что в Бруклине есть Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Будет у них здоровье – команду можно будет увидеть в лидерах.



В Бостоне же коллектив уже сложился, но этой команде не хватает какой-то изюминки. Самое время ее приобрести.

На финалиста только что завершившегося сезона – «Майами» — коэффициент 14.00. Многие объясняли такой успех «Хит» проблемами сильных мира сего, новый сезон даст шанс команде Эрика Споэльстры заткнуть рты критикам. За 16.00 можно поставить на «Денвер», а за 21.00 – на «Торонто», который еще не забыл вкус победы, или на «Даллас», у которого есть невероятный Лука Дончич.



Не будем забывать и о клубе, который получил первый пик на драфте. Это «Миннесота». Коэффициент на чемпионство «Тимбервулвз» 151.00, это ооочень много! Правда, ходят слухи, что в Миннесоте готовы обменять свой первый выбор, ведь явного фаворита в этом году нет. Есть, конечно, Ламело Болл, но не каждый клуб готов связываться с отпрыском безумного Лавара.



А на кого ставите вы в новом сезоне НБА? Пишите в комментариях свои варианты!