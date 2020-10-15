«Барселона» — «Реал». Прогноз букмекеров: Куман и Месси огорчат Зидана

25 октября «Барселона» и «Реал» выйдут на поле стадиона «Камп Ноу» в матче 7-го тура испанской Примеры. Начало встречи – в 18:00 мск. Прямую трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Реал» (25.10.2020)

До очередного «эль класико» еще почти 2 недели, поэтому рассуждать о текущей форме команд довольно сложно. Но некоторые выводы сделать все-таки уже можно. Давайте попробуем.

И те, и другие стартовали в сезоне позже остальных (потому что играли в еврокубках летом), но, несмотря на меньшее количество игр, уже на лидирующих позициях. «Реал» так и вовсе возглавляет турнирную таблицу, набрав в 4 играх 10 очков. В стартовой для себя встрече команда Зинедина Зидана потеряла очки в матче с «Реалом Сосьедад», но затем одержала 3 победы: над «Бетисом» (3:2), «Вальядолидом» (1:0) и «Леванте» (2:0).

У «Барселоны» на 3 очка и 1 игру меньше, то есть по потерянным очкам – столько же. Подопечные Кумана уже успели пройти проверку «Севильей» (1:1), а также порезвились в играх с «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0). В вопросе результативности сине-гранатовые выглядят поинтереснее оппонентов, да и пропустили на 1 мяч меньше. Правда, у защитников «Реала» было на 90 игровых минут больше.

До очного противостояния «Барсе» нужно будет сыграть на выезде с «Хетафе», а затем принять «Ференцварош» в Лиге чемпионов. У «Реала» на этот отрезок запланированы домашние матчи с «Кадисом» и «Шахтером». В принципе, сопоставимые отрезки, лишь бы удалось избежать травм и дисквалификаций.

Букмекеры в своих котировках на матч отдают заметное преимущество «Барселоне». Отчасти это, конечно, связано с фактором домашнего стадиона. Дома каталонцы проигрывали своим заклятым соперникам в последний раз в августе 2017 года, в матче Суперкубка Испании (1:3). Сейчас поставить на победу «Барсы» можно за 2.28. Это примерно 43% вероятности. Шансы «Реала» эксперты оценили коэффициентом 3.12 (31%), а на ничью предлагают коэффициент 3.74 (26%).

Если взять последние 10 игр команд, то у каталонцев в них 5 побед, а «галактикос» смогли выиграть трижды. Две встречи завершились вничью. 6 из этих 10 игр оказались верховыми, в них команды забили на двоих минимум 3 мяча. Логично, что букмекеры ждут голов и сейчас. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно с коэффициентом 1.75, а те, кто ждет «низ», могут уже сейчас сделать ставку с коэффициентом 2.20. И, кстати, для них есть аргумент – 3 последних личных встречи команд оказались малорезультативными.

Интересно, что в этих последних низовых играх не проходила ставка «обе забьют». А вот до этого команды охотно огорчали друг друга. Да и глядя на фамилии в атаке, сложно представить, что голов либо не будет вообще, либо игра пойдет «в одну калитку». Поставить на то, что обе команды смогут отличиться, можно с коэффициентом 1.62. На обратный исход букмекеры предложили коэффициент 2.25. Если же вы верите в пиршество голов, то можно поставить на то, что обе команды забьют как минимум по 2 гола. Коэффициент на такой исход – 3.84.

В ставках на точный счет аналитики традиционно выделяют популярный счет 1:1. Коэффициент на этот исход 6.50. Кроме того, стоит присмотреться к вариантам с победой «Барселоны» в один мяч — 1:0 (8.50) и 2:1 (9.50). За 10.00 можно поставить на то, что со счетом 2:1 победит команда Зинедина Зидана.

Кроме того, эксперты считают, что голы скорее всего будут в последние 15 минут матча. На то, что в этом игровом отрезке забьют каталонцы, можно поставить с коэффициентом 3.00. Гол «Реала» в это же время оценивают коэффициентом 3.24. А вот самые высокие котировки на то, что клуб из столицы Испании забьет в первые 15 минут матча – 4.74.

Да, похоже эксперты ждут развязки именно после перерыва. На то, что 2-й тайм окажется результативнее 1-го, можно поставить с коэффициентом 2.10. На более результативные первые 45 минут предлагают коэффициент 3.02, а на то, что в обоих таймах будет одинаковое число голов, 3.78.

Разумеется, на этом матче будет работать VAR. А значит, возрастают шансы на пенальти, защитникам придется беречь руки от мяча. Поставить на то, что в «эль класико» будет пенальти, можно с коэффициентом 2.50. Неплохой вариант для ставки!

Каким бы ни был исход матча, уже сейчас можно сказать, что он будет крайне интересным. Ну а время подумать и сделать оптимальную для себя ставку у вас еще есть. Удачи!