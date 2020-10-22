«Вольфсберг» — ЦСКА, «Лестер» — «Заря» и другие матчи. На что ставить 22 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 22 октября.

На что ставить в футболе 22 октября

В центре внимания сегодня Лига Европы. Из российских клубов здесь только ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко, которая в последнее время страдает от дикого количества травм, отправляется в Австрию, где сыграет с «Вольфсбергом». Ну а вообще матчей сегодня множество, выбрать можно на любой вкус. Выделим выступление луганской «Зари» в Англии, в матче против «Лестера», а также игры «ПСВ» — «Гранада» и «Селтик» — «Милан».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 22 октября

В КХЛ сегодня 2 матча. «Нефтехимик» примет «Автомобилист», а «Спартак» гостит в Питере, красно-белым предстоит матч против СКА. Кроме того, для ставок доступны игры ВХЛ, чемпионатов Финляндии и Швеции.

На что ещё ставить 22 октября

На теннисном турнире в Антверпене Карен Хачанов сыграет против бельгийца Зизу Бергса, а в Остраве можно последить за игрой Дарьи Касаткиной против американки Дженнифер Брэйди.



В баскетбольной Евролиге куча отмен, но 3 игры всё же состоятся. Московский ЦСКА гостит в Белграде, матч против «Црвены Звезды». Кроме того, можно последить за играми «Жальгирис» — «Валенсия» и «Панатинаикос» — «Фенербахче».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!