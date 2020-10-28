«Краснодар» — «Челси», «Боруссия» Д — «Зенит» и другие матчи. На что ставить 28 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 28 октября.
На что ставить в футболе 28 октября
Продолжается второй тур группового этапа Лиги чемпионов. И сегодня играют сразу две российские команды. «Краснодар» примет «Челси», а «Зенит» отправился в гости к дортмундской «Боруссии».
Кроме того, «Ювентус» сыграет с «Барселоной», правда, из-за коронавируса противостояние Роналду – Месси откладывается. Интересный матч в Англии – «МЮ» примет «Лейпциг». «Башакшехир» примет «ПСЖ», а «Брюгге» — «Лацио». «Севилья» сыграет с «Ренном», а Сергей Ребров с «Ференцварошем» ждёт в гости родное киевское «Динамо».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 28 октября
В КХЛ большой игровой день – сразу 8 матчей. Выделим встречи «Автомобилист» — «Локомотив» и «Динамо» — «Авангард». Два других «Динамо» — рижское и минское – сыграют друг с другом.
На что ещё ставить 28 октября
На теннисном турнире в Вене Даниил Медведев сыграет с тайцем Джейсоном Джангом.
В баскетбольном Кубке Европы «Уникс» примет испанский «Ховентуд», а «Локомотив-Кубань» на выезде попробует обыграть «Монако».
В мужской волейбольной Лиге чемпионов решающий бой у московского «Динамо». Команда Константина Брянского сыграет с грозным итальянским «Трентино» за право сыграть в основном раунде турнира.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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