«Атлетико» — «Кадис». Прогноз: Симеоне и Суарес заглушат тоску после матча с «Локомотивом»

Мадридцы не блещут в Лиге чемпионов, зато в Примере лидируют по потерянным очкам.

7 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Кадис». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Кадиса» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Кадис» 7 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Кадис» 7 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.80.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Кадис» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. В испанской Примере добрались до девятого тура, он продолжится 7 ноября четырьмя поединками. Наиболее поздний стартует в 23:00 мск в Мадриде.



Местный «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» будет принимать «Кадис». Вывеска скромная, однако формально это одна из центральных игр тура. Ведь обе команды входят в топ-5 чемпионата Испании. Они набрали по 14 баллов. Правда, новичок элитного дивизиона провёл на две встречи больше.



Сине-желтые превосходят все ожидания. Они знают свои козыри и не делают ничего лишнего: ставят на дисциплину и организованность, не претендуют на контроль мяча и стараются выжимать максимум из скромного количества моментов. По проценту владения с огромным отставанием идут последними в Примере. 36,2%, все остальные имеют как минимум 44,3%.

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Впрочем, кому какое дело, если это помогает добиваться результата. Диего Симеоне не даст соврать. Гости идут на серии из пяти матчей без поражений. И спихнуть всё на лёгкий календарь не получится. Они уже успели погостить в Бильбао (1:0), хлопнуть «Реал» в Мадриде (1:0) и выстоять с «Вильярреалом» (0:0).



В пяти случаях из восьми не пропустили, так что АТМД придётся попотеть. Впрочем, фаворит сейчас в порядке. По потерянным очкам он лидирует в чемпионате Испании. 14 баллов в шести играх, три победы подряд на внутренней арене. Все — с разницей в два мяча. Досталось «Сельте» (2:0), «Бетису» (2:0) и «Осасуне» (3:1).



Правда, в Лиге чемпионов ситуация похуже. Ничего страшного не случилось, хотя поводов для гордости нет. Разгром в Мюнхене (0:4), натужная победа над «Ред Булл Зальцбург» (3:2) и ничья с «Локомотивом» (1:1). Впрочем, для чистого второго места в группе этого хватило, а во втором круге два поединка из трёх состоятся в Мадриде. Расклад рабочий.

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Задача у подопечных Диего Симеоне очевидная: закрыть ничью в Москве, закрепиться в лидерах Примеры и с чистой совестью уйти на международную паузу. «Кадис» — это АТМД на минималках, вот только разница в уровне исполнителей слишком велика. У гостей есть Альваро Негредо и воспитанник «Реала» Алекс Фернандес, в остальном всё скромно.



«Матрасники» отыграли в Лиге чемпионов ещё во вторник, время на восстановление имелось. Плюс своё поле и близкий к оптимальному состав — нет только Карраско и Врсалько. Впереди пауза, беречь силы и увлекаться ротацией смысла нет.

Высокой результативности не ждём, ведь гости много не пропускают. И всё же свою победу фаворит наверняка добудет. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.84 и П1 всухую за 2.00.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Кадис» 7 ноября 2020 года

«Кадис» — очень организованная команда, которая играет ярко выраженным вторым номером и действует максимально вертикально. Разница в уровне исполнителей весомая, плюс своё поле. Мадридцы лидируют в Примере по потерянным очкам, сохранить импульс перед уходом на паузу для них очень важно. Возьмём победу АТМД с форой.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.84.