«Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз: Ходжсон, Клайн и Заха не спасутся от яростного Бьельсы

7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 3.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс» 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Лидс» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 7 ноября, в чемпионате Англии запланированы четыре матча. В 18:00 мск в Лондоне местный «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» сразится с «Лидс Юнайтед».



Это битва прямых конкурентов. На данный момент они занимают соседние места в турнирной таблице АПЛ, набрав по 10 очков в семи поединках. «Павлины» по дополнительным показателям находятся на 12-й строчке, «орлы» идут 13-ми. Плотность сумасшедшая: до топ-4 три балла, до лидирующего «Ливерпуля» — шесть.



Подопечные Марсело Бьельсы после шикарного старта чуть сбавили ход. На то есть объективные причины. Во-первых, календарь. С «Фулхэмом» и «Шеффилд Юнайтед» разобрались, дальше пошло труднее: «Манчестер Сити» (1:1), «Вулверхэмптон» (0:1), удивившая «Астон Вилла» (3:0) и «Лестер Сити» (1:4).

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Во-вторых, оппоненты постепенно изучили и приспособились к стилю «Лидс Юнайтед». «Лисы» и «волки» отдавали территорию, действовали вторым номером и караулили возможности убежать в контратаку. Уровень исполнителей у новичка элитного дивизиона не самый высокий, потому ошибки в центре поля случаются довольно часто. Варди, Тилеманс и Хименес за них наказали.



Для «Кристал Пэлас» такой коллектив максимально удобен по стилю. Подопечные Роя Ходжсона всегда и везде действуют вторым номером: насыщенная оборона, контратаки. Несколько шустрых и техничных футболистов отлично умеют решать на пространстве. Плюс стандарты, разумеется.



Этого добра хватает, чтобы исправно опережать график «очко за игру» и финишировать в середине турнирной таблицы АПЛ. С грандами лондонцы цепляются редко, хотя «МЮ» на «Олд Траффорд» в сентябре разнесли по делу (3:1). Правда, манкунианцы тогда выглядели совсем уж печально.

«Эльче» — «Сельта». Прогноз: Эмилиано Ригони расстроит Нолито, Аспаса и Дениса Суареса Новичок элитного дивизиона очень хорош, а «кельты» сейчас много ошибаются.

А вот набирать очки с середняками и аутсайдерами «орлы» умеют. Предсказать рисунок игры несложно: гости владеют мячом и ведут осаду чужой штрафной, хозяева действуют максимально вертикально в надежде убежать и забить. Линия букмекеров, пожалуй, выглядит логично.



Любопытно, что при всей репутации низовой команды «Кристал Пэлас» уже шесть матчей подряд пропускает как минимум один раз. А меньше двух голов в матчах с его участием забивалось лишь однажды. В первом туре одолели «Саутгемптон» со счётом 1:0, хотя «святым» там сильно не повезло.



В общем, любителям надёжных ставок стоит рассмотреть ИТБ 1 гола «Лидса» за 1.56. Мы же предпочтём Х2 + тотал больше 1.5 гола за крепкий коэффициент 1.85. «Павлины» способны раскачать кого угодно, а защита «орлов» сейчас находится не в лучшем состоянии. 2-3 мяча мы тут наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс» 7 ноября 2020 года

Соперники спокойно идут в середине турнирной таблицы. Эта встреча интересна с точки зрения противостояния стилей: гости всегда и везде лезут вперёд, хозяева отдают мяч и караулят контратаки. «Кристал Пэлас» пропускает уже шесть матчей АПЛ подряд, так что моменты у агрессивных «павлинов» будут. Возьмём Х2 + ТБ 1.5 мяча за 1.85. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 0:2.



Ставка: «Лидс» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.85.