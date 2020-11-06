«Динамо» Рига — «Нефтехимик». Прогноз: Паршин и Лазушин выиграют битву худших клубов КХЛ

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Нефтехимика» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Динамо» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик» 7 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Рига» — «Нефтехимик» 7 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик» Нижнекамск (07.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. 5 ноября в Финляндии стартовал первый этап Евротура, на который сборная России поехала молодёжным составом. Первенство возобновится 10 ноября.

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До тех пор регулярно выходить на лёд будут только «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесённые встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 7 ноября рижане примут «Нефтехимик», начало — в 17:00 мск.

Строго говоря, это битва двух худших клубов КХЛ по итогам двух месяцев регулярного чемпионата. Поскольку они замыкают свои конференции. Рижане набрали жалкие семь очков в 17 поединках. Даже от «Сочи» они отстают на девять баллов, до зоны плей-офф все 16. Есть четыре игры в запасе, но это слабое утешение.

У «Нефтехимика» ситуация немногим лучше. «Куньлунь» потихоньку пришёл в себя и начал одерживать победы, покинув последнее место Востока. Нижнекамцы набрали 12 очков в 20 встречах, до зоны плей-офф девять пунктов. Конкуренты, правда, провели на два-три матча больше.

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Результаты в последнее время ужасны с обеих сторон. Клуб из Латвии вообще не выигрывал аж с 1 октября, дальше накопилось девять поражений. Лазарет потихоньку пустеет, но после карантина лидерам нужно набирать форму, а времени абсолютно нет. Ситуация близка к критической, ещё несколько поражений и очередной сезон обернётся провалом.

«Нефтехимик» в середине октября хлопнул «Ак Барс» и «Металлург», после чего встал. Шесть поражений кряду, все — в основное время. Уровень оппозиции был довольно крепким — вне зоны плей-офф находится только «Амур». Всё валится из рук: вратари разочаровывают, в защите слишком много ошибок, спецбригады помогают редко.

Букмекеры отдают довольно заметное предпочтение гостям, что вызывает вопросы. По сути, обе команды сейчас одинаково ужасны. Но на стороне рижан по крайней мере будет свой лёд и история противостояния. У них положительная статистика с «волками», а если брать только домашние матчи, получится ещё круче.

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Шесть побед в семи предыдущих случаях, пять из них — в основное время. На наш взгляд, 1Х за 1.71 смотрится более чем здорово. Нижнекамцы сейчас не в том состоянии, чтобы обыгрывать кого-то на классе. Игра наверняка пойдёт на три результата. Любители рисковать могут проверить лобовую ничью за 4.40.

Промежуточный вариант — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.12. Пропускают обе команды крайне много, злость после серии поражений у них наверняка накопилось. Так что по паре голов в обе стороны мы наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик» 7 ноября 2020 года

Это битва двух худших клубов КХЛ. Рижане не выигрывали с 1 октября, нижнекамцы — с 16 октября. Букмекеры отдают довольно заметное преимущество гостям, что вызывает вопросы. Строго говоря, «Нефтехимик» сейчас просто не в том состоянии, чтобы обыгрывать кого-то на классе. Ждём равную игру на три результата. Благо что «Динамо» забрало шесть из семи предыдущих очных встреч на своём льду.

Ставка: «Динамо» Рига не проиграет за 1.71.