Ян — Стерлинг. Прогноз букмекеров: боксерские навыки помогут россиянину защитить титул

12 декабря в Лас-Вегасе в главном бое турнира UFC 256 сразятся россиянин Петр Ян и представитель США Алджамейн Стерлинг. Это будет первая защита Яна титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя – не ранее 7:00 мск 13 декабря. Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC TV, видеосервисах Wink и More.TV.

Букмекерские конторы уже представили коэффициенты на бой. По их оценкам, Петр Ян – фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69. Это примерно 58% вероятности. Поставить на американца ямайского происхождения Стерлинга можно с коэффициентом 2.25 (42%).

Анализ и прогноз боя Ян – Стерлинг (13.12.2020)

Для Петра Яна защита титула станет первой. Он получил пояс после летней победы над Жозе Альдо. Кстати, на бой с бразильцем претендовал и Стерлинг, и очень обиделся, когда президент UFC Дейна Уайт предпочел ему Яна.



Россиянин в расцвете сил, ему 27 лет, и он – один из сильнейших боксеров в организации. Великолепная работа в стойке и длина рук позволяют ему нокаутировать почти любого соперника. Подтягивает Ян и борцовские навыки, не зря он готовился к предстоящему бою в Дагестане.



Тем более, что соперник для Петра Максимально неудобный. Стерлинг в студенчестве добился неплохих успехов в борьбе, это – его сильнейшее качество. В июне он потратил всего 1.5 минуты на победу над Кори Сэндхагеном. Удушающий был прекрасен. Видимо, что-то подобное Стерлинг попробует провернуть и в бою с Петром Яном.



Тем более, что в стойке у Стерлинга явные проблемы. В UFC он не то, что не нокаутировал никого, дело даже не доходило до нокдауна. Техника у него также далека от идеальной, но это скорее даже плюс американца, сложно предугадать, что он выкинет в последующий момент.



Но не стоит думать, что Стерлинг неуязвим. В его карьере есть уже 3 поражения. Брайан Каравэй и Рафаэль Ассунсао побеждали Алджамейна решением судей (оба раза, кстати, решение было раздельным), а Марлон Мораес нокаутировал Стерлинга.



Итак, лед и пламень. Ударник против мастера борьбы. Кто окажется сильнее? Букмекеры ведут фаворитом Яна, и, кажется, у него больше шансов. У него сильнее удар, он сможет контролировать поединок за счет длины рук и точных ударов.



Шанс Стерлинга – перевести Яна в партер и провести успешный болевой или удушающий прием. Но для этого нужно будет пройти сквозь удары. К тому же наверняка россиянин тренировал защиту от тейкдаунов во время подготовки к бою. По статистике, за 25 минут боя Стерлинг 4 раза переводит соперника в партер.



Коэффициентов на то, закончится ли бой досрочно, пока нет, но кажется, что полного боя ждать не стоит. Ян сделает ставку на свой удар и, вполне возможно, просто изобьет Стерлинга. В то же время, Стерлинг может рассчитывать только на свои борцовские навыки. А они явно не заточены под полный бой.

Если же вы все-таки думаете, что бой будет полным, то стоит рассмотреть ставку на победу Петра Яна по очкам. За 5 раундов он выбросит невероятное количество ударов, явно будет активнее Стерлинга в этом компоненте. Урон от этих панчей просто несопоставим. Да и в защите россиянин куда мастеровитее.



По сути в этом бое интрига сведется к двум неизвестным – как долго Стерлинг сможет сдерживать удары Яна, насколько крепка его челюсть? Второе – получилось ли у Яна прокачать свои навыки борьбы до достойных показателей? Пока что у россиянина не было возможность продемонстрировать свои способности в этом элменте боя, он все решал в стойке.



А на кого в бое Ян – Стерлинг поставите вы? Как вы считаете, завершится ли бой досрочно или нас ждут все 5 раундов? Пишите свои прогнозы в комментариях.