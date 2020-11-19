«Краснодар-2» — «Шинник». Прогноз: Сперцян и Сабуа оставят Низамутдинова на дне ФНЛ

20 ноября состоится матч 23-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех ярославского клуба оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч 23-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Шинник» 20 ноября

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Шинник» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 23-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Шинник» (20.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА были благополучно сыграны, скоро вернутся ведущие клубные чемпионаты. А лучшая лига мира обходится без пауз! В Футбольной национальной лиге продолжают готовиться к зимним холодам и придерживаются строгого графика – на носу 23-й тур.

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Программа упакована в два дня: 20 ноября состоится один поединок, а 21 ноября доиграют остальные десять. В единственном матче в пятницу «Краснодар-2» примет ярославский «Шинник». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на территории Академии ФК Краснодар».



Краснодарцы продолжают растягивать безвыигрышную серию. В прошлом туре в гостях уступили воронежскому «Факелу» со счётом 2:6. Владели мячом соперники примерно одинаковое время, но хозяева нанесли целых 29 ударов и разыграли 7 угловых. У гостей 12 ударов, половина из которых в створ. Неудивительно, что голов оказалось очень много.



В турнирной таблице «быки» идут на 15-й строчке, набрав 25 баллов. Результат скромный, но понятный. Состав заметно изменился: некоторых футболистов подняли в основу. Отрыв от зоны вылета составляет всего три пункта, а до четвёрки лидеров не хватает аж 21 очка. Причём «Волгарь», занявший 13-е место, тоже убежал далеко – на шесть пунктов вперёд.

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В атаке в последнее время «Краснодар-2» выглядит, мягко говоря, слабовато, за семь предыдущих туров смог забить только три мяча. Впрочем, игра у краснодарского клуба не такая уж плохая, в 21-м туре он даже отобрал на своём поле очки у одного из лидеров «Крыльев Советов» (1:1). Ярославцам будет тяжело.



Дело тут ещё и в том, что у «Шинника» впервые за долгие годы сменился тренер. Под руководством Юрия Газзаева команда успела провести два домашних матча, но пока безуспешно. Сперва уступила «Спартаку-2» (1:2), а затем новичку «Акрону» (1:3). В атаке плюс-минус получается, но пять пропущенных за две игры — многовато.



Против ярославцев также играет и кошмарная выездная серия. За десять выездов в текущем сезоне у них всего один балл из 30 возможных. Причём пропустить они умудрились целых 27 мячей, а забить всего семь.

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На наш взгляд, стоит проверить 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90. У краснодарцев с атакой туговато сейчас, но в половине из предыдущих восьми туров они сыграли на ноль. Так что ждать от «Шинника» подвига мы бы тоже не стали. Благо что гостям надо добавить в обороне, пять мечей за 180 минут — это перебор.



Любители рискнуть могут проверить лобовую ничью за 3.70. Дело в том, что пять последних очных поединков не выявляли победителя. При этом у «быков» негусто с победами. Вполне возможно продолжение серии.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Шинник» 20 ноября 2020 года

«Шинник» хуже всех в ФНЛ играет на выезде. Смена главного тренера пока что не помогает, а потому краснодарцы вполне могут рассчитывать на очки. Тем более что с обороной у них всё не так плохо — четыре сухих матча в последних восьми турах. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент близок к двойке.



Ставка: «Краснодар-2» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.