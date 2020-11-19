«Осасуна» — «Уэска». Прогноз: с возвращением, Примера! Наконец-то о сборных можно забыть

20 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Уэска». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Осасуны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Уэска» 20 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Уэска» 20 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.18.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Уэска» (20.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже 20 ноября в топ-5 лигах состоятся несколько встреч.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

В испанской Примере пришло время 10-го тура, который откроется 20 ноября одним матчем. В Памплоне на стадионе «Эль-Садар» «Осасуна» сразится с «Уэской», начало — в 23:00 мск. Соперники выступают в соответствии с ожиданиями, располагаясь в нижней части турнирной таблицы.



У хозяев дела складываются лучше. 10 очков в восьми поединках, 13-я строчка. Как правило, топ-клубам они проигрывают, а вот с середняками и аутсайдерами берут своё. Уступили колючему «Хетафе» (0:1), «Леванте» (1:3), мадридскому «Атлетико» (1:3) и «Севилье» (0:1). Из этого ряда выбиваются только валенсийцы.



Красные не стесняются отдавать территорию при первой же возможности. По проценту владения мячом они находятся на дне чемпионата Испании, даже в домашних матчах средний показатель крайне скромный (43,1%, 18-е место). Это любопытно, потому что «Уэска», напротив, старается играть в атаку.

Дзюба на пороге величия. Артём близок к трём важнейшим рекордам России Черчесов не справится без Дзюбы. В сборной Артём лучше Месси и близок к Роналду, а в клубе скоро установит историческое достижение.

Продвинутая статистика утверждает, что гости — один из самых невезучих коллективов Ла Лиги. Всего шесть очков в девяти встречах и последняя позиция при довольно симпатичном футболе. Проблемы две: слабая реализация и бардак в обороне. Плохое завершение напрямую вытекает из скромного подбора исполнителей.



В защите проблем ещё больше: успели трижды пропустить после стандартных положений, получить в свои ворота три пенальти, да и несколько привозов оформили. Впрочем, у тренерского штаба было две недели на исправление ситуации, ведь широкого представительства в сборных у сине-гранатовых нет.



Пожалуй, котировки букмекеров выглядят логично. Состав у хозяев чуть крепче, плюс своё поле. Скорее всего, они постараются отдать мяч «Уэске» и будут караулить контратаки. Самый очевидный вариант — ИТБ 1 гола «Осасуны» за нестыдный коэффициент 1.76. Если красные ограничатся одним взятием ворот, произойдёт возврат.

«Уэска» не пропустила на выезде лишь однажды — от новичка элитного дивизиона «Эльче» (0:0), который ставит на организацию и забивает по большим праздникам. «Осасуна» в родных стенах, напротив, забила всем. Хотя соперники были довольно крепкие. «Леванте», «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико».



Альтернатива — П1 с нулевой форой за 1.69. Предпочтём вариант с индивидуальным верхом хозяев, поскольку шансы на проход максимально близки, а коэффициент всё же повыше.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Осасуна» — «Уэска» 20 ноября 2020 года

«Уэска» старается играть в атаку и показывает симпатичный футбол, но низкий уровень исполнителей и проблемы в обороне всё портят. 15 пропущенных мячей — предпоследний показатель в Примере. А «Осасуна» забивала на своём поле во всех матчах сезона. Возьмём ИТБ 1 гола хозяева за 1.76.

Ставка: ИТБ 1 гола «Осасуны» за 1.76.