«Ренн» — «Бордо». Прогноз: соперник «Краснодара» останется в топ-3 чемпионата Франции

20 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Бордо». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на клуб из Ренна в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех команды из Бордо оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч 11-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Бордо» 20 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Ренн» — «Бордо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Бордо» (20.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА благополучно сыграны, скоро вернутся ведущие клубные чемпионаты. Теперь серьёзных пауз не предвидится, команды продолжат рубиться во внутренних первенствах и еврокубках. В чемпионате Франции тем временем добрались до 11-го тура.

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Программа откроется 20 ноября двумя поединками. В самом раннем из них соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов «Ренн» примет «Бордо». Встреча начнётся в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.



Красно-чёрные здорово начали сезон, одержав четыре победы и ни разу не проиграв за стартовые семь туров. Дальше последовал спад: в последних трёх поединках национального первенства всего лишь три очка из девяти возможных и шесть пропущенных мячей. Одолеть на своём поле получилось скромный «Брест», который в гостях играет ужасно.



Выступление в еврокубках заметно сказывается на команде Жюльена Стефана, хотя в турнирной таблице французской Лиги 1 она по-прежнему находится в лидерах. После десяти сыгранных матчей в активе 18 очков и третье место. Конкуренция в верхней части солидная, хотя отставание от «ПСЖ» составляет шесть пунктов. Но парижане во Франции соревнуются только с собой.

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Впрочем, в предстоящем поединке «Ренн» вполне может набрать три очка и закрепиться в тройке лидеров. Международная пауза пошла на пользу некоторым игрокам. Например, юный талант, которого сватают в мадридский «Реал» и ещё несколько топ-клубов, Эдуард Камавинга восстановился после травмы и готов сыграть. Также в строю опытный Н'Зонзи, в порядке и молодой Жереми Доку.



У «Бордо» последние игры тоже прошли не лучшим образом. Всего лишь три очка из 12 возможных в четырех турах и только три забитых мяча. При этом оборона разваливается всё чаще — девять пропущенных за эти четыре игры. В турнирной таблице команда из Бордо идёт на 12-й строчке с 12 баллами, отставание от топ-5 составляет пять пунктов.



В гостях у «Ренна» «жирондинцам» явно придётся нелегко, против них играет ещё и неубедительная гостевая статистика. За три последних выезда три поражения при девяти пропущенных мячах. Очень грустные цифры.

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На наш взгляд, вполне можно проверить лобовую победу хозяев за коэффициент 1.90. Статистика личных встреч также на нашей стороне. Последние три очных поединка в Ренне завершались победой хозяев, всякий раз — всухую. А не проигрывают красно-чёрные «жирондинцам» у себя дома уже шесть матчей.

Брать ли П1 всухую — вопрос вкуса, там потенциальная прибыль гораздо выше (коэффициент приближается к четвёрке). Но линия позволяет не мудрить и взять лобовую победу фаворита.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Бордо» 20 ноября 2020 года

«Ренну» должна пойти на паузу международная пауза, наевшиеся при плотном графике лидеры отдохнули и восстановились. На наш взгляд, клубу из одноименного города вполне по силам набрать три очка в предстоящем поединке. У «Бордо» в трёх последних выездах девять пропущенных мячей, да и статистика очных встреч так себе.



Ставка: победа «Ренна» за 1.90.