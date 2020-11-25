Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш

23 ноября UFC объявил о том, что на турнире UFC 257 состоится бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Турнир состоится в ночь с 23 на 24 января, ориентировочное начало боя – не ранее 07:00 мск 24 января. Трансляцию этого боя онлайн можно будет посмотреть в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Дополнительная информация об этом появится ближе к дате боя.

Анализ и прогноз боя Макгрегор – Порье (23.01.2021)

23 января на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 257 состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок будет носить статус реванша, ранее эти бойцы встречались в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

Пока неизвестно, будет ли этот бой носить статус чемпионского. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, но периодически намекает на свое возвращение. Но Дастин Порье уже заявил, что хочет, чтобы его бой с Макгрегором был чемпионским.

«Если Хабиб уйдет в отставку и не вернется, тогда я следующий в очереди на титульный шанс. Бой с Конором может быть титульным. Думаю, в этом есть смысл.



Дивизион должен двигаться, Хабиб не похож на балабола. Да, он провел защиту титула после смерти отца, сказал это на эмоциях, но спустя месяц он говорит то же самое.



Его мысли сейчас о другом. Возможно, он сделал все, что хотел. Если он закончил, кто-то должен драться за титул. Я хочу настоящий пояс. Не вижу смысла снова вводить временный чемпионский титул», – сказал Порье.

Правда, по оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

32-летний Макгрегор свой последний на данный момент бой провел в январе. Ноториус за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Кажется, Конор в последнее время взялся за ум и заверяет, что находится в прекрасной форме.

«Наибольшее количество нокдаунов в поединке за чемпионский титул UFC! Хирургическая точность ударов. Сейчас я в разы лучше того уровня. С нетерпением жду возможности это продемонстрировать!» — написал Конор в своем аккаунте в «Твиттере».

Возможно, нас ждет повторение первого поединка Макгрегора и Порье? Поставить на то, что ирландец победит в первом же раунде можно за 3.20. Но Дастин уверяет, что все будет по-другому. И даже рассказывает, почему он проиграл 6 лет назад.



«В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. Очевидно, что Конор — отличный боец. В UFC он прикончил много парней, включая меня. Но сейчас мы стали намного более зрелыми бойцами, реванш будет совершенно другим. Я хочу просто перехитрить и победить его. Сейчас у меня нет злобы к Конору, это просто бизнес», — подчеркнул Порье.

Дастин – опытный ударник и бывший временный чемпион мира в легком весе. На его счету 26 побед в 33 боях. В последний раз американец выходил в октагон в июне 2020 года. Он победил Дэна Хукера единогласным решением. А вот перед этим Порье стал жертвой Хабиба Нурмагомедова. Дастин выстоял 2 раунда, но в третьей пятиминутке его настиг удушающий прием россиянина.

Оба бойца обладают впечатляющей ударной техникой, поэтому букмекеры предлагают наиболее низкий коэффициент на победу одного из спортсменов нокаутом – 1.36. За 4.00 можно поставить на то, что победителя определят судьи, а вот много борьбы в этом бою ждать не стоит. Коэффициент на то, что будет победа сабмишном – 9.00. Выше коэффициент только на ничью – 48.00.

Если же говорить о раунде, в котором завершится бой, то букмекеры ставят на первую пятиминутку. Поставить на такое развитие событий можно за 2.60. За 4.34 можно сделать ставку на 2-й раунд. А вот на завершение боя в пятом раунде коэффициент уже 13.50.

Если же вы хотите сорвать куш, то ставьте на болевой или удушающий в самом конце боя! Поставить на победу одного из бойцов сабмишном в 5-м раунде можно с коэффициентом 81.00. А если сделать ставку на победу Макгрегора таким методом в 5-м раунде, то коэффициент вырастет почти вдвое – 151.00! Ничего удивительного – в профессиональном рекорде Конора только одна победа сабмишном – в 2012 году он выиграл у Дэйва Хилла удушающим. Правда, было это во 2-м, а не в 5-м раунде.

До боя еще 2 месяца, так что время изучить все аспекты и сделать правильный выбор в бое Макгрегор – Порье 2, еще есть! Удачных ставок!