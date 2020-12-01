В РПЛ три лидера — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Даже букмекеры не знают, кто станет чемпионом

В РПЛ позади 16-й тур, и у нас троевластие. ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1), «Зенит» не смог победить «Арсенал» (0:0), а вот «Спартак» пусть и натужно, но одолел «Ротор» (2:0) и догнал преследователей. За тройкой лидеров уцепился «Ростов», команда Валерия Карпина нанесла первое поражение в России Сандро Шварцу (4:1). «Локомотив» и «Краснодар» вновь не выиграли и увязли еще глубже в середине таблицы. С каждым туром интрига все сильнее. Если в начале сезона букмекеры не сомневались, что чемпионом станет «Зенит», то сейчас даже они не знают, чем все завершится.

Тройка определилась. Внутри нее никакой ясности

Пока аналитики ведут питерцев фаворитами, по инерции или нет. До финиша осенней части три тура, вряд ли «Зенит» далеко отпустит конкурентов, а вот весной команда Семака может и рвануть, отдохнув и проведя полноценные сборы. Коэффициент на чемпионство «Зенита» не меняется уже несколько туров – 2.00.

ЦСКА после беззубой ничьей с «Фейеноордом» проиграл «Рубину», и на это букмекеры отреагировали: коэффициент на «армейцев» вырос с 3.20 до 3.50. У ЦСКА настоящая борьба на два фронта, поэтому Гончаренко тяжело. Но и обойма у тренера красно-синих все же довольно широкая.

«Спартак» наконец выиграл и вновь в группе лидеров. Победа над «Ротором» получилась уверенной по счету, но не по содержанию игры. Но три очка не пахнут, поэтому шансы красно-белых повысились – с 5.00 до 4.50. А дальше у команды Доменико Тедеско многое будет зависеть от селекции и от того, сможет ли команда избежать травм весной. Тем более, что плюс в отсутствии еврокубков может нивелироваться уже через пару недель относительно всех конкурентов.

«Динамо» впервые проиграло при Сандро Шварце и сразу крупно. 1:4 от «Ростова», но букмекеры в бело-голубых верят, на их чемпионство сейчас коэффициент 20.00. А вот на ростовчан – 30.00, хотя команде Валерия Карпина до лидеров всего 3 очка. С другой стороны, на берегах Дона сейчас перестройка и зимой она явно продолжится. От способностей тренера быстро ее провернуть и поставить игру сейчас зависят перспективы ростовчан.

«Локомотив» идет седьмым с отставанием от лидеров в 7 очков. Кажется, для Марко Николича главный турнир – Лига чемпионов, а о чемпионате будем думать позже. Тем более, что уже сегодня для москвичей ключевой матч – дома против «Зальцбурга». Если не проиграют, у «Локо» будут отличные шансы на евровесну.

А вот у «Краснодара» дела совсем плохи. 10-е место в 11 очках от лидера – это провал. Ситуацию для Мурада Мусаева и его команды может спасти только путевка в Лигу Европы, но ее еще нужно выстрадать в борьбе с «Ренном».

А вот что касается ставок на то, кто будет в медалях, то букмекеры здесь уверены – никого из первой тройки уже не потеснят. 1.05, 1.09, 1.25 – такие коэффициенты на «Зенит», ЦСКА и «Спартак», соответственно. Дальше идет «Динамо», но на бело-голубых в топ-3 коэффициент уже 5.00. А вот на раздирающихся на 2 фронта «Локомотив» и «Краснодар» цифры еще выше – 10.00 и 12.00.

«Тамбов» рвется в ФНЛ

Да, если тур назад обречены были «Ротор» и «Уфа», то сейчас букмекеры «приговорили» «Тамбов». Клуб никому не нужен, долги по зарплате уже порядка полугода, футболисты собираются бойкотировать матчи. Все это вылилось в 0:4 от «Уфы» — прямого конкурента. На вылет «Тамбова» в ФНЛ коэффициент 1.42, выше шансы покинуть элиту только у «Ротора» — на волгоградцев коэффициент 1.30. У команды Александра Хацкевича на 4 очка меньше, конечно, но зато зарплату платят в срок и мотивация повыше. «Спартак» на себе прочувствовал.

«Уфа» победой над «Тамбовом» ситуацию свою улучшила. Команда Рашида Рахимова набрала 10 очков и гандикап в 2 очка от условно спасительной 14-й строчки наверняка отыграет, если вдруг власти Тамбова не решат влить в клуб кучу денег. В зоне стыковых матчей «Арсенал», но на прямой вылет туляков коэффициент 6.00, в этом городе футбол в почете. Ну а недавний обитатель подвала – «Химки» — и вовсе идут на 12-м месте с 18 очками. И гордый коэффициент 10.00 на вылет клуба из РПЛ. Работа Игоря Черевченко дает свои плоды.

Деспотович набрал вистов в гонке бомбардиров

В споре бомбардиров на первый взгляд все спокойно. Все так же фаворит – Артем Дзюба, на которого предлагают коэффициент 3.00, рядом его партнер по «Зениту» Сердар Азмун (4.00), в преследователях спартаковцы Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе (по 7.00). Даже второй гол Александра Кокорина аналитиков не впечатлил – коэффициент на форварда «Спартака» не изменился и составляет 30.00.

Единственное изменение в группе лидеров – гол Джордже Деспотовича в ворота ЦСКА. Для нападающего этот мяч стал седьмым, он в пуле лучших снайперов, и коэффициент на Деспота уже всего 7.00. Получится ли у казанца вмешаться в спор бомбардиров на финишном отрезке чемпионата – посмотрим.

Ну а пока готовимся к 17-му туру. В нем 5 декабря «Спартак» примет «Тамбов», «Зенит» сыграет с «Уралом», а «Краснодар» — с «Ротором». Днем позже «Ростов» дома сыграет с «Уфой», ЦСКА — с «Химками», а «Динамо» — с «Арсеналом». Удачных ставок!