Магомед Исмаилов – Иван Штырков на ACA 115. У Уральского Халка нет шансов против Хищника

Главным событием вечера единоборств АСА 115 станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым по прозвищу Лысый Хищник и Уральским Халком Иваном Штырковым. Дата боя – 13 декабря, начало поединка – не ранее 22:00 по московскому времени. Местом схватки выбрана Москва, «ВТБ Арена». Букмекеры однозначно ставят на победу Исмаилова. Изучаем расклады перед боем и прогнозы экспертов.

Когда дата боя Магомед Исмаилов – Иван Штырков

Поединок Исмаилов — Штырков пройдёт вечером 13 декабря. Начало боя – не ранее 22:00 мск. Бой полутяжеловесов пройдёт в Москве, на «ВТБ Арене». Более того, вечер единоборств ACA 115 пройдёт со зрителями! Билеты уже в продаже, в зал пустят 25% от его вместимости.

Где смотреть прямую видеотрансляцию боя Исмаилов — Штырков

Прямую трансляцию поединка Исмаилов – Штырков можно будет посмотреть за деньги на сайте лиги АСА. Начало — в 22:00 по московскому времени 13 декабря.

Полный кард турнира ACA 115

В рамках вечера единоборств ACA 115 запланировано 15 боев, главный из которых – поединок Исмаилова и Штыркова. В соглавном бою ACA 115 в лёгком весе сойдутся чемпион ACВ Юсуф Раисов и Егор Голубцов. Полностью кард турнира выглядит следующим образом.

Никита Чистяков – Махарбек Каргинов

Арен Акопян — Алан Гомеш Де Кастро

Лом-Али Нальгиев – Мамуржон Хамдамов

Мурад Каламов – Франсиско Де Лима Мачиель

Денис Смолдарев – Эльхан Мусаев

Алексей Полпудников – Биберт Туменов

Руслан Магомедов – Дмитрий Побережец

Евгений Егембердиев – Люк Барнатт

Мухамед Коков – Хердесон Батиста

Нурсултан Касымханов – Алихан Сулейманов

Муслим Магомедов – Мурад Гугов

Андрей Гончаров – Адлан Батаев

Юсуф Раисов – Егор Голубцов

Магомедрасул Гасанов – Артем Фролов

Магомед Исмаилов – Иван Штырков

Коэффициенты и ставки на бой Мага Исмаилов – Иван Штырков

По оценке букмекеров, янвый фаворит — Мага Исмаилов, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Ивана Штыркова можно за 5.00 (18%).

Эксперты дают равные коэффициенты на то, продлится ли бой 3 раунда или все завершится раньше. Поставить на оба исхода можно с коэффициентом 1.85.

Кстати, фанаты Штыркова попытались напугать Исмаилова куклой вуду. Поможет ли это Ивану – узнаем совсем скоро!

Форма Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова

Мага Исмаилов пока проводит лучший год в карьере. После громкой победы над Александром Емельяненко Исмаилов готов покорить еще и Штыркова, триумфально завершив 2020 год. За всю карьеру в 18 боях у Исмаилова 14 побед и 1 ничья. В лиге ACA 3 боя – 3 победы. А проигрывал он в последний раз еще в 2014 году. Тогда Мага уступил Ксавьеру Фупа-Покаму раздельным решением.



Уральский Халк Иван Штырков не дрался с февраля 2020 года. Тогда он победил единогласным решением Михала Пастернака. На счету Ивана 17 побед в 19 боях, еще один поединок завершился ничьей. А единственное поражение Штыркову нанес японский боец Ясубей Эномото удушающим приемом.

Штырков мог драться и в UFC, но провалил допинг-тест. Сейчас Иван утверждает, что второй попытки не будет, потому что нужно взаимодействовать с USADA.

«Попробовал – не получилось. По тем или иным причинам – значит, так должно было быть. Иногда хочется всё контролировать, но это не всегда получается, и я себе просто даю небольшую поблажку и говорю, что так должно было случиться. А париться насчёт этого – зачем? Только ещё больше психологически загубишь себя. И потом, как сказал Мага: «USADA? Не, ребят, я хочу быть здоровым». Мы с ним просто понимаем, о чём говорим, а многие люди не понимают, что такое USADA для бойца и всей спортивной общественности», — заявил Штырков.



Скорее всего, этот бой будет похож на поединок Исмаилова против Александр Емельяненко. С одной лишь разницей – Штырков наверняка подготовился к бою лучше. Исмаилов сделает ставку на скорость и борцовские навыки, Штырков же будет уповать на физическую силу и мощный удар.

Прогнозы экспертов на бой Исмаилов – Штырков

Практически все эксперты считают, что победит Мага Исмаилов. Так, глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что у Ивана просто нет нужных навыков, чтобы победить Исмаилова.

«Думаю, что Штырков в бою с Магой будет выглядеть лучше, чем Емельяненко. Штырков проиграет все три раунда, но все равно будет более конкурентным, просто потому, что, во-первых, бой в его весе, во-вторых, он реально неплохо борется и в целом в борьбе разбирается, и он не пробитый. У него нет навыков, чтобы побить Магу, но грушей для битья он не будет. В целом мне кажется, что бой будет симпатичным», — сказал Гаджиев.



Бывший чемпион Bellator в тяжелой весовой категории Виталий Минаков считает, что для Уральского Халка бой будет очень непростым.

«Для Штыркова бой с Магой будет настоящим испытанием. Если Исмаилов будет готов так, как к бою с Сашей, — ещё большим испытанием.



Ваня борется, но у Магомеда есть преимущество в скорости и выносливости. Штыркову нужно в этом добавлять, но он крепко стоит на ногах и очень мощный. Если Ваня нейтрализует скорость и взрывную мощь Магомеда, бой может получиться очень конкурентным. Если же Мага навяжет скорость и дистанцию, будет иметь пространство для манёвра, Ваня столкнётся с проблемами», — подчеркнул Минаков.

Анатолий Малыхин дал 55% на победу Исмаилова, но не исключил и победу Штыркова.Также российский боец намекнул на то, что бойцы могут прибегнуть к допингу.

«Скоро нас ждёт противостояние двух гигантов: Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Я думаю, что будет хороший, смотрибельный бой, ребята на слуху, оба неплохо борются и оба неплохо бьют. Посмотрим, как Иван подойдет в функциональном плане, потому что функционально он обычно немного проседает. Мага набрал в стойке, отлично борется, так что даю 55% на 45% – в пользу лысого космонавта. Конечно, еще все будет решать настоящий витамин С, у кого он поинтереснее, так что у кого сильнее витамин С, тот и победит», — отметил Малыхин.

А Александр Шлеменко открыто заявил, что его симпатии в этом бое – на стороне Штыркова.

«Буду болеть за Ивана и поддерживать его в этом бою. Думаю, что Мага не сильно расстроится. Не вижу пропасти в классе между ними. Не скажу, что Мага супер высокого класса боец. Любой боец может проиграть любому бойцу, все зависит от подготовки. У Вани есть преимущество — габариты. У Маги преимущество в скорости. Почему-то многие думают, что Мага будет лучше дышать, чем Иван. Бой до конца точно не дойдет, если будет пять раундов. Думаю, что Ваня все сделает в этом бою нормально. Уверен, что Иван точно будет лучше готов, чем Александр Емельяненко», — подчеркнул Шлеменко.

А на кого в предстоящем поединке ставите вы? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!