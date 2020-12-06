Карантин на Australian Open – шанс для Медведева и Рублева! Но турнир могут отменить

Люди привыкают жить с коронавирусом, все больше соревнований проходит, несмотря на пандемию. Не должен стать исключением и Australian Open 2021, ведь провели же в нынешнем сезоне «Ролан Гаррос» и US Open. Но власти Австралии боятся, что их борьба с вирусом может пойти насмарку, поэтому выставляют жесткие требования. В лучшем случае Australian Open может лишиться многих звезд, в худшем – турнир вообще могут отменить. Разбираемся в ситуации.

Чего боятся в Австралии

Австралия – одна из передовых стран по борьбе с коронавирусом. На пике заболеваемости, на рубеже июля и августа в стране выявляли по 600-700 заболевших, а сейчас количество заразившихся за сутки и вовсе мизерное – 10-15 человек. Все дело в том, что власти сразу же закрыли границы – туристам въезд запрещен, выезд граждан тоже. Сейчас в стране даже почти не носят маски, весь мир облетели кадры с регбийного матча. Стадион, полный зрителей, настоящая ностальгия.

Казалось бы, чего бояться в такой ситуации? Но в Австралии внимательно следят за тем, что творится в мире. И опасаются повторения ситуации на своей земле. Поэтому Australian Open уже перенесли. Правительство запретило въезд иностранных спортсменов до нового года.Их можно понять, ведь на турнир приедут не только теннисисты, но и члены их команд, один инфицированный может вызвать целую вспышку.

Итак, согласно последним данным, турнир должен стартовать 8 февраля. Но главное не в этом. Организаторы планируют потратить $30 млн на то, чтобы доставить теннисистов чартерами в Австралию в период 15-17 января, а потом посадить всех на двухнедельный карантин с постоянным тестированием.

При этом тренировки в эти две недели не запретят, но на это отведут строго 5 часов в день. Сопровождать игрока сможет только один член его команды, а еще запретят совместные тренировки с разными игроками. Спарринги будут строго закреплены.

Для тех, кто начнет выступления с квалификации, ситуация еще драматичнее. Возможно, что отборочный турнир проведут в Дубае. Ведь никого не радует перспектива лететь в Австралию, отсидеть карантин и проиграть в первом же раунде квалификационного турнира.

Неудивительно, что перспективы карантина не радуют игроков. Требования жесткие, они отличаются, к примеру, от того же US Open, где звезды могли снять дом на всю команду и изолироваться там. Вполне возможно, что многие объявят AO-2021 бойкот. И тогда турнир могут отменить. Может быть отмена и если ситуация с коронавирусом в мире продолжит ухудшаться. Все перспективы для этого есть.

Медведев и Рублев в числе претендентов

Но для россиян в жестких требованиях вполне может скрываться шанс на победу в турнире «Большого шлема». В прошлом сезоне и Андрей Рублев, и Даниил Медведев показали, что готовы побеждать на самом серьезном уровне. Если же турнир лишится ряда звезд, то это будет реальнейший шанс на победу. К этой когорте можно было отнести и Карена Хачанова, но, к сожалению, тот сейчас на карантине. И в какой форме Карен подойдет к поездке в Австралию, пока неизвестно. Перенос соревнований на 3 недели для него, безусловно, хорошая новость.

Пока букмекеры видят явным фаворитом Новака Джоковича. Да, серб проиграл Даниилу Медведеву на итоговом турнире ATP, но он любит играть в Австралии, у него здесь 8 побед. У Новака потрясающая команда, которая работает на него, у него есть опыт побед на двухнедельных турнирах, чего пока так не хватает нашим ребятам. Поставить на очередную поеду серба в Мельбурне можно с коэффициентом 2.20.

Далее в списке претендентов идут Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. На них предлагают коэффициент 6.50. Совсем рядом и Доминик Тим, на его победу можно сделать ставку за 6.70.

Не будем забывать и о Роджере Федерере. 39-летний суперветеран использовал пандемию, чтобы основательно подлечиться и теперь готов вернуться, чтобы побеждать. Да, швейцарцу будет непросто выдержать 2 недели австралийской жары, но сбрасывать его со счетов не стоит. Коэффициент на победу Роджера сейчас 8.90. Следом идут Стефанос Циципас (13.00) и Александр Зверев (14.00).

Шансы Андрея Рублева аналитики оценили коэффициентом 24.00. Отличная стартовая позиция, к нему не будет приковано такое же внимание, как к главным претендентам на победу, а коэффициент стоит свеч. На Карена Хачанова можно сделать ставку за 67.00. Сейчас главное, чтобы Карен выздоровел, а потом можно будет уже говорить о его успехах.

В женской сетке букмекеры видят главными фаворитами Наоми Осаку и Бьянку Андрееску, поставить на любую из них можно за 7.00. Совсем рядом вечная Серена Уильямс, коэффиицент на ее победу 7.40. А вот у россиянок шансов на сенсацию мало. Букмекеры дают коэффициент 51.00 на триумф Екатерины Александровой, и это лучшая цифра среди наших спортсменок.

А как считаете вы, состоится ли Australian Open в намеченные сроки и кто из звезд не рискнет ехать в Мельбурн? Делитесь своими мнениями в комментариях!