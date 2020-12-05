«Спартаку» почти гарантированы очки, а «Локо» и «Реалу» пора выправлять положение в чемпионатах.

«Локомотив» — «Рубин», «Севилья» — «Реал» и другие матчи. На что ставить 5 декабря

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 5 декабря.

На что ставить в футболе 5 декабря

Традиционно, суббота – лучший день для клубного футбола. В РПЛ стартует очередной тур, центральный матч «Локомотив» — «Рубин». Команда Марко Николича, кажется, потеряла все в Лиге чемпионов и теперь постарается выправить ситуацию в чемпионате. Ну а подопечные Леонида Слуцкого вслед за ЦСКА не прочь обыграть еще один московский клуб.

«Тамбов» все-таки сыграет со «Спартаком», но пока неясно, каким составом. Кажется, красно-белые должны легко взять 3 очка. Кроме того, «Зенит» примет «Урал», а «Краснодар», окрыленный путевкой в евровесну, постарается развить успех в матче с «Ротором».

В Испании «Севилья» примет «Реал». Андалусийцы оконфузились в матче с «Челси», а Зинедин Зидан хоть и уверяет, что никуда не уйдет, никак не может вывести «Королевский клуб» из пике. Кто вернется на победный путь – посмотрим.

В Германии «Бавария» примет «Лейпциг», и это тоже очень и очень интересный матч. Ну а если вы фанат английского футбола, то вы не сможете пропустить игру «Челси» против «Лидса». Жарко будет и в Италии, где пройдет дерби – «Ювентус» против «Торино».

Ну и помним о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 5 декабря

В КХЛ 4 матча. Начнется день игрой «Амур» — «Сочи», затем «Салават Юлаев» сыграет с московским «Динамо», «Трактор» примет СКА, а «Куньлунь» сразится с «Торпедо».

На что ещё ставить 5 декабря

На чемпионате Европы по гандболу женская сборная России проведет свой второй матч. После победы над Испанией наши девушки сыграют с Чехией.

Два матча в баскетбольной Единой лиге ВТБ. «Астана» сыграет с «Нижним Новгородом», а «Парма» примет «Локомотив-Кубань».

В волейбольной мужской Суперлиге 4 встречи очередного тура, выделяем матч в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Белогорье». Три встречи пройдут и в женском чемпионате.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!