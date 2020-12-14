«Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс и Шелви разберут яркий футбол Бьельсы на запчасти

16 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Ньюкасл» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 13-го тура.

«Реал» — «Атлетик». Прогноз: Зидан, Рамос и Куртуа дадут фору Симеоне в чемпионате Испании Мадридцы добыли три важнейшие победы подряд, но остались без Каземиро.

Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу шестью матчами. Три из них стартуют в 21:00 мск. «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» сразится с «Ньюкасл Юнайтед». Соперники соседствуют в турнирной таблице: держатся на безопасном расстоянии от зоны вылета, расположившись в серединке.



Подопечные Марсело Бьельсы шумно вернулись в элитный дивизион, однако дальше дело не пошло. Грубо говоря, к их футболу банально приспособились. Даже некоторые топ-клубы с чистой совестью отдают территорию и пытаются провоцировать потери в центре поля, чтобы быстро выбегать в контратаки.



Результаты очевидны — всего одна победа в шести предыдущих турах. Со счётом 1:0 над «Эвертоном», да и там вратарь Иллан Меслье совершил восемь сейвов. Плюс нулевая ничья с «Арсеналом» (0:0), что в свете последних выступлений лондонцев трудно считать большим успехом. С 51-й минуты играли в большинстве, давили-давили, но забить не смогли.

«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард бросится в погоню за Моуринью и Клоппом в АПЛ «Волки» пропускают уже пять туров подряд, а забивают с серьёзным скрипом.

Всё остальное — сплошь поражения, в которых неизменно удавалось забить. Уровень оппозиции не то чтобы слабый, но и мощным его не назвать. Поймали по 1:4 от «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас», 5 декабря проиграли «Челси» со счётом 1:3, а в пятницу уступили «Вест Хэму» на своём поле (1:2).



В общем, футбол смотрится, стиль сомнений не вызывает. Но нехватка исполнительского мастерства бросается в глаза. С другой стороны, даже после неудачной серии отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. При такой игре возвращение в Чемпионшип «павлинам» не грозит, а потому спешно что-то менять смысла нет. Финиш в районе 12-15 мест станет нормальным исходом, а дальше нужно будет стараться усилить состав.



«Ньюкасл» вполне тянет на полноценного антипода. Стив Брюс никогда не котировал контроль мяча и давление, зато грамотно действовать вторым номером, использовать забросы, забивать со стандартов и бежать в контратаки умели абсолютно все его команды. Как правило, этого добра хватало для сохранения прописки в элите.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз букмекеров на матч: Семак не пустит Тедеско в лидеры РПЛ Красно-белые не выигрывали в Санкт-Петербурге с 2012 года. Тогда «Спартак» возглавлял Валерий Карпин.

Вот и сейчас «сороки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 17 очков, всего пять пунктов до идущего пятым «Челси». И это ещё при игре в запасе. Похоже, очередной финиш в серединке никуда не денется. Строго говоря, рисунок игры на «Элланд Роуд» угадать совсем нетрудно.



Хозяева будут полностью владеть территорией, подадут внушительное количество угловых. «Ньюкасл» предпочтёт отталкиваться от соперника. На наш взгляд, перекос в линии в пользу хозяев чрезмерен, ведь за качество футбола и контроль мяча очков не дают. А по части прагматизма гости дадут фору кому угодно.



Х2 за 2.15 выглядит соблазнительно, но есть и варианты попроще. Ф2 с форой (+1) за 1.62 выглядит надёжно, а нам больше всего нравится ИТБ 1 гола «Ньюкасла» за 2.08. Коэффициент внушительный, а как минимум возврат практически гарантирован. «Сороки» исправно забивают середнякам и аутсайдерам, не получилось только с «Брайтоном».

«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз: долгожданный уход Фавра вдохновит Витселя, Санчо и Ройса В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча.

Кроме того, «Лидс Юнайтед» в шести домашних матчах сезона пропустил 11 мячей. Прямо скажем, многовато будет. Вполне возможно, что хозяева утащат победу и поднимутся в таблице, но вот сыграть на «ноль» им едва ли удастся.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл» 16 декабря 2020 года

«Лидс» показывает очень зрелищный и страстный футбол — много владеет мячом, постоянно лезет вперёд, не боится даже грандов. Вот только к такому стилю все уже приспособились. В результате в шести последних турах состоялась всего одна победа. А вот «Ньюкасл» — классический английский клуб, который не гонится за эффектностью, зато знает толк в эффективности. И середнякам да аутсайдерам он как правило забивает.



Ставка: ИТБ 1 гола «Ньюкасла» за 2.08.