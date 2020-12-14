«Реал» — «Атлетик». Прогноз: Зидан, Рамос и Куртуа дадут фору Симеоне в чемпионате Испании

16 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 00:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик» Б 16 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» Бильбао 16 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.94.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере наступает 14-й тур.

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Откроется он 16 декабря в Мадриде. В 00:00 мск «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнёт выяснять отношения с «Атлетиком» из Бильбао. Вывеска неплохая, к тому же действующий чемпион Испании часто испытывает проблемы в очных встречах с басками. Должно быть интересно.



Зинедин Зидан ловко и безапелляционно заткнул разговоры о возможной отставке. К началу зимы «сливочные» находились в откровенно печальном положении — уступили в гостях «Шахтёру» (0:2) и всерьёз рисковали пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов. Зато умение собраться в нужный момент никуда не делось.



Топ-матчи при французском тренере оборачиваются неудачей крайне редко. Вот и сейчас одержаны три победы подряд. Все — всухую. Разумеется, это совпало с возвращением Серхио Рамоса, при котором бардака в обороне стало гораздо меньше, а Тибо Куртуа заиграл увереннее.

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Сперва досталось «Севилье» (1:0): действовали аккуратно, но надёжно. Красно-белые владели мячом, хотя моментов практически не имели. Дальше пришёл черёд «Боруссии» из Мёнхегладбаха (2:0): шустрые немцы прекрасно провели старт сезона, вот только в Мадриде выглядели совсем грустно. Испанский клуб вполне мог оформить разгром.



На десерт в субботу забрали мадридское дерби. «Атлетико» на внутренней арене напоминал асфальтоукладчик: стабильно укатывал соперников, практически не пропуская. Дальше — как с «Боруссией». На фоне «Реала» подопечные Диего Симеоне смотрелись командой из другой весовой категории. Не создали ровным счётом ничего, даже мяч толком не держали. И закономерно проиграли (0:2).



В итоге — выход в плей-офф Лиги чемпионов и целых два месяца, которые можно посвятить выправлению ситуации в Ла Лиге. А она после победы дерби вполне рабочая: 23 очка в 12 поединках, чистое третье место в турнирной таблице. До «Атлетико» три балла (при одной «лишней» игре), до «Реала Сосьедад» — столько же (при игре в запасе).

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«Атлетик» из Бильбао тем временем упорно не может обрести стабильность. К середине декабря лишь однажды смог набрать очки в двух матчах подряд, хотя в еврокубках не выступает и имеет довольно приятный график. Всего 14 баллов в 12 встречах, 12-е место. До топ-6 не хватает шести пунктов.



С выездами у басков традиционно так себе. Одна победа в семи матчах — ещё в сентябре обыграли «Эйбар» (2:1), забив решающий мяч на 87-й минуте. Дальше успели навестить «Алавес», «Осасуну», «Вальядолид», «Хетафе» и «Валенсию». Разжились двумя очками, а ведь соперники не самые мощные.



И вроде бы напрашивается рабочая победа «Реала» на классе. Но есть сомнения. Во-первых, «Атлетик» в последнее время хорошо играет с мадридцами — всего два поражения в шести предыдущих поединках. Во-вторых, преимущество в свежести рискует проявиться. «Королевский клуб» прошёл через три топ-матча за неделю, всё это на фоне короткой «скамейки» и нескольких возрастных футболистов.

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В-третьих, потеря Касемиро. Опорник нахватал пять жёлтых карточек и получил дисквалификацию, он бесценен для баланса в центре поля. К тренировкам накануне наконец-то вернулся Федерико Вальверде, однако после месяца простоя уругвайцу будет сложно сходу показать свой лучший футбол.



Так что шансы убежать в контратаку и решить у гостей должны появиться. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 2.11 и голом гостей за 1.72. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1. «Реал» способен взять верх на характере, но попотеть точно придётся.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Реал» — «Атлетик» 16 декабря 2020 года

«Реал» добыл три сухие победы кряду и заметно улучшил турнирное положение, но остался без Каземиро. В центре поля наверняка будет не хватать баланса, а Вальверде вряд ли сможет сыграть на своём уровне после месячного простоя. Баски крайне нестабильны, зато с «Реалом» в последние годы играют уверенно. И должны быть посвежее, поскольку не участвуют в еврокубках. Возьмём победу гостей с форой.

Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1) за 2.11.