«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: гениальный Моуринью накажет Клоппа в матче лидеров АПЛ

16 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 13-го тура.

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Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу шестью матчами. Три из них стартуют в 23:00 мск. «Ливерпуль» на легендарном стадионе «Энфилд» сразится с «Тоттенхэмом». Разумеется, это центральная игра всего тура, ведь в очном противостоянии сойдутся лидеры чемпионата Англии.



Они набрали по 25 очков в 12 поединках, а потому расклад очевиден. Победитель единолично возглавит турнирную таблицу, в случае мирного исхода на первую строчку может выбраться «Лестер Сити», у которого 24 балла. Рядышком находятся «Саутгемптон» (23) и «Челси» (22), а вот остальные заданный темп не потянули.



В 12-м туре гранды АПЛ дружно допустили осечки, потому ситуация в группе лидеров практически не изменилась. «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Смотрелся лучше, создал больше, в конце пропустил. В то же время назвать преимущество подавляющим нельзя: «орлы» тоже имели моменты, а Жозе Моуринью затянул с заменами во втором тайме.

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Впрочем, ситуация остаётся комфортой. ТТХ уверенно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, выбил «Челси» из Кубка английской лиги и лидирует в АПЛ, хотя имел один из самых плотных графиков во всём европейском футболе. Ведь в Лиге Европы пришлось начинать со второго квалификационного раунда.



Связка Кейна и Сона продолжает взрывать сознание, штампуя голы и результативные передачи вне зависимости от соперника. Кадровых проблем нет — отсутствует только Эрик Ламела, однако аргентинец выпал ещё в начале ноября, да и железным игроком основы его нельзя назвать даже при большом желании.



Впереди «Ливерпуль». Действующий чемпион вроде бы преодолел пик травм и дождался возвращения нескольких важных исполнителей, однако тут же пошёл новый виток. В минувшем туре повреждение получил Жоэль Матип, которого заменили в перерыве. И выпал мощно стартовавший Диогу Жота, он пропустит как минимум 1,5 месяца.

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В воскресенье красные едва спаслись от «Фулхэма» (1:1). Мячом владели безраздельно, а вот с моментами было похуже. «Дачники» открыли счёт в середине первого тайма и в дальнейшем создали достаточно, при доле везения могли забирать три очка. Но в концовке получили с пенальти от Мохамеда Салаха.



Тем удивительнее, что букмекеры настолько не верят в лондонцев. Разумеется, на своём поле «Ливерпуль» фаворит практически всегда. И всё же перекос в котировках кажется чрезмерным: на лобовую победу хозяев дают заметно меньше двойки, хотя «шпоры» за последний 21 матч уступили лишь однажды. В гостях «Антверпену» (0:1), где вышли вторым составом.



Экспериментальный центр обороны у мерсисайдцев никуда не делся. Похоже, на этот раз пару составят Фабиньо и Хендерсон, а это номинальные полузащитники. Связка Кейна и Сона своё дело знает, создавать пространство и реализовывать его удаётся выше всяких похвал. Так что Клоппа ждут проблемы.

«Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс и Шелви разберут яркий футбол Бьельсы на запчасти Новичок АПЛ много владеет мячом, но гости прекрасно умеют действовать вторым номером.

На фоне плотнейшего календаря несколько наивно ждать яркого и интенсивного футбола с высочайшей результативностью. Показать свою лучшую игру соперникам будет трудно, а главное — ничья вполне устроит обе стороны, поскольку позволит сохранить место наверху турнирной таблицы.



В общем, если к середине второго тайма счёт будет равным, мы вполне можем увидеть повторение ноябрьской битвы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ. От этого и оттолкнёмся. Ставка для любителей рисковать — лобовая ничья за 4.05, хотя Х2 за 2.15 тоже смотрится здорово. Больше того — линия позволяет взять Ф2 (+1) за нестыдный коэффициент 1.69.



Также стоит рассмотреть ИТБ 1 гола «Тоттенхэма» за 1.94. Красные многое позволяли даже «Фулхэму», а выходить с номинальными хавбеками в центре обороны против Кейна и Сона по умолчанию опасно. Моуринью отдаст мяч и не будет претендовать на территорию, но свой гол наверняка найдёт. Ждём тут чего-то в духе 1:1.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 16 декабря 2020 года

На своём поле «Ливерпуль» по умолчанию фаворит, но перекос в котировках чрезмерен. На П1 дают сильно меньше двойки, хотя «Тоттенхэм» за 21 последний матч проиграл лишь однажды — в гостях «Антверпену» вторым составом. У красных выпали Матип и Жота, в центре обороны, скорее всего, выйдут номинальные полузащитники. А связка Кейна и Сона в полнейшем порядке. На наш взгляд, тут вполне вероятна ничья, но линия позволяет взять Х2 за отличный коэффициент 2.15.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.15.