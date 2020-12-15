«Интер» — «Наполи». Прогноз: очередной крах Конте, Лукаку и Эшли Янга. Теперь — в Серии А

16 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Интер» — «Наполи» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 12-го тура.

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Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу семью поединками. Шесть из них стартуют в 22:45 мск. В Милане «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Наполи». Мало того что вывеска замечательная, так ещё и турнирная значимость высочайшая. Ведь соперники на данный момент входят в топ-3.



У «Наполи» 23 очка и третье место в чемпионате Италии, «Интер» набрал на один пункт больше и идёт вторым. Выше только «Милан», у которого уже 27 баллов. Фактически это игра за вторую строчку. Впрочем, тут надо добавить, что формально гости набрали 24 очка, однако понесли наказание за неявку на игру с «Ювентусом» — 0:3 и минус одно очко.



Соперники идут на победных сериях во внутреннем первенстве: нерадзурри выиграли четыре раза кряду, неаполитанцы — три. Подопечные Антонио Конте на указанном отрезке неизменно забивали как минимум три мяча. У «партенопейцев» с результативностью тоже порядок — 10 голов в трёх последних поединках.

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Разница, прежде всего, в выступлениях в еврокубках. «Интер» снова сел в лужу, умудрившись занять последнее место в группе. За 180 минут ни разу не забил «Шахтёру», хотя создал достаточно. Чемпионат Италии — последняя надежда спасти сезон, благо что «Ювентус» много ошибался на старте и предоставил небольшую фору.



«Наполи» тем временем пробился в плей-офф Лиги Европы из непростой группы, где пришлось толкаться с «Реалом Сосьедад» и АЗ. Обе команды выходили на поле в воскресенье, то есть дополнительной форы ни у кого не будет. Что любопытно, в обоих случаях состоялись волевые победы, которые потребовали серьёзных усилий.



Подопечные Дженнаро Гаттузо пропустили от «Сампдории» в середине первого тайма, но после перерыва забили два мяча (2:1). Нерадзурри закрутили сюжет ещё сильнее: горели «Кальяри» вплоть до 77-й минуты, а за оставшееся время успели отличиться трижды (3:1). Спасибо техничному Николе Барелле, добавившего к голу результативную передачу.

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В очных встречах наблюдается баланс, количество побед распределено примерно поровну. Любопытно, что букмекеры практически не сомневаются в высокой результативности, хотя топ-матчи в ведущих лигах в последнее время частенько получаются не самыми зрелищными. Всё же поддерживать высочайшую интенсивность на фоне плотного графика крайне сложно.



Кроме того, это противостояние само по себе редко поражает градом голов. Скажем, лишь две из девяти предыдущих игр получились верховыми. При этом на тотал меньше 2.5 мяча дают дивный коэффициент 2.33. Больше того — даже ТМ 3 гола доступен за крепкие 1.80. Вот это уже любопытно.



Дело ещё и в том, что соперники вряд ли будут сильно протестовать против мирного исхода. Они находятся в неплохом положении, а ничья позволит остаться в зоне Лиги чемпионов. Брать ли лобовую ничью — за 3.68 — вопрос вкуса. Также стоит рассмотреть Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.07. Неаполитанцы выглядят уверенно и очень хорошо играют в гостях.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» 16 декабря 2020 года

Планка тотала установлена высоко, хотя предпосылок для большой результативности маловато. Соперники заметно наелись на фоне плотного графика, скорости вряд ли будут максимальными. А семь из девяти предыдущих очных встреч выдались низовыми. При этом линия даже позволяет подстраховаться и взять тотал меньше 3 мяча за 1.80.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.80.