«Ротор» — «Арсенал». Прогноз: волгоградцы управятся с Парфёновым без помощи Казарцева

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Ротор» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу волгоградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32. Успех туляков оценён букмекерами в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 19-го тура РПЛ «Ротор» — «Арсенал» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Ротор» — «Арсенал» Тула (16.12.2020)

Футбольный сезон подобрался к середине декабря, национальные сборные вернутся нескоро, завершились и групповые этапы еврокубков. Российской Премьер-Лиге тоже пора отправляться в зимнюю спячку. Участники добросовестно отыграли 18 туров, то есть уже 60% от общей дистанции остались позади.

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Программа 19-го тура чемпионата России откроется 16 декабря сразу тремя поединками. Среди прочих в среду сразятся волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал». Встреча начнётся в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».



Волгоградцы в прошлом туре принимали «Уфу» и одержали первую домашнюю победу в РПЛ (1:0). В центре внимания оказался главный арбитр Василий Казарцев, который показал 15 жёлтых карточек (а ещё одну красную), попутно не назначив стопроцентный пенальти в ворота хозяев. Те утащили три очка, хотя гости тоже смотрелись бледно. А главное — в предыдущие недели подопечным Александра Хацкевича сильно не везло. Будем считать, что удача отдала долг. Пусть и в лице нелепой судейской ошибки.



Впрочем, сине-голубые всё ещё находятся на дне. Они по-прежнему замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав всего 11 очков в 18 играх. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет целых девять пунктов. Зато до зоны стыковых матчей не так много – два пункта. Борьба за выживание впереди.

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У туляков дела складываются не сильно лучше, за 18 туров смогли разжиться лишь 14 очками. Сейчас команда располагается на 13-м месте, прямиком в зоне стыков, но даже победа не исправит положения. До «Урала» не хватает сразу шесть пунктов, перспективы отнюдь не радужные. Во второй части первенства будет тяжело.



Под руководством Сергея Подпалого у «пушкарей» были голы и хотя бы иногда победы. За пять игр с Дмитрием Парфёновым набрали только два очка из 15 возможных. Да, нулевой домашней ничьей с «Зенитом» вполне можно гордиться, тогда хозяева сыграли не так уж плохо, но в целом результаты команды оставляют желать лучшего.



Вместе с победами пропали и голы, «Арсенал» забил всего один раз при Парфёнове! Было это как раз в матче с «Ротором». Встреча первого круга завершилась со счётом 1:1, но надо сказать, что волгоградцы тогда пропустили первыми, практически час играли в меньшинстве и умудрились даже сравнять счёт.

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Любопытно, что туляки в нынешнем сезоне играют хуже всех на выезде в Российской Премьер-Лиге. За девять выездов зацепили лишь один-единственный балл. Голов за это время было забито очень мало, всего пять. Зато пропущено куда больше – целых 19. Не изменилась ситуация и с приходом нового тренера: три выезда – три поражения всухую.



При таких раскладах можно даже подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 2.32. В последних двух домашних играх «Ротор» набрал четыре очка. Да и победа над «Уфой», хоть и получилось сумбурной, должна придать уверенности. В последнее время волгоградцы выглядят достойно.



Также при желании можно проверить тотал меньше 2 мяча за 2.01. Результативность обеих команд оставляет желать лучшего, за пять последних туров на двоих они смогли отличиться всего лишь три раза. Голевого парада явно не предвидится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Арсенал» Тула 16 декабря 2020 года

«Ротор» замыкает турнирную таблицу РПЛ, но в последнее время выглядит не так плохо. У «Арсенала» же дела с выездными матчами обстоят кошмарно. Ни тот, ни другой клуб высокой результативностью похвастать не могут, не ждём яркого футбола и на этот раз. Похоже, команды ограничатся счётом 1:0 или даже 0:0.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.01.