«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: Роналду вытащит туринцев, время Миранчука пока не пришло

16 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 12-го тура.

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Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу семью поединками. Самый ранний стартует в 20:30 мск в Турине. «Ювентус» будет принимать «Аталанту». Естественно, это центральная игра тура, ведь речь о двух представителях страны в Лиге чемпионов. Правда, на внутренней арене они пока выступают ниже ожиданий.



«Богиня» с большим трудом выбралась из группы Лиги чемпионов, пересилив «Аякс». В чемпионате Италии проблем гораздо больше — всего одна победа в четырёх последних встречах, хотя календарь казался вполне рабочим. Разошлись миром с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), проиграли «Вероне» (0:2).



Игру с «Удинезе» перенесли из-за дождя, а потому неудачный отрезок прервался только в воскресенье. Дома разобрались с «Фиорентиной» (3:0), которая находится на границе зоны вылета. Преимущество имели подавляющее, вполне могли забить больше. Но и так получилось здорово.

«Спартак» упустил шанс на чемпионство. Место в тройке – максимум для Тедеско и Федуна Против «Зенита» были еврокубки, травмы и даже судейство. Что ещё нужно «Спартаку» для борьбы за золото?

В запасе остался Алехандро Гомес, а Йосип Иличич вообще не попал в заявку. Последствия конфликта двух ключевых исполнителей с главным тренером Джан Пьеро Гасперини очевидны. Опытный наставник вроде как даже подавал в отставку, руководство её не приняло. Аргентинец планирует уйти зимой, а сдавший Иличич не выходил на поле после 1:1 с «Мидтьюлланном».



Зато в строй вернулся Алексей Миранчук, который переболел коронавирусом. Отсутствие двух ключевых полузащитников должно положительно сказаться на игровом времени россиянина, однако после долгого простоя уровень физических кондиций едва ли окажется высоким. Какой-то срок должен уйти на набор формы.



Трудно понять, как «Аталанта» сыграет на фоне сомнительной атмосферы в раздевалке. Ведь ситуация в турнирной таблице не шибко приятная — всего 17 очков и восьмое место, до зоны Лиги чемпионов уже шесть баллов. Пусть и при игре в запасе. Исправлять ситуацию нужно быстрее, а без того же Гомеса с действующим чемпионом будет сложно.

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«Ювентус» потихоньку нагоняет лидеров. Добыли две победы подряд в Серии А — непростые, но заслуженные. Сперва дожали «Торино» в дерби (2:1), затем разобрались с «Дженоа» (3:1). Криштиану Роналду уже догнал Златана Ибрагимовича в гонке бомбардиров, всё больше радует Уэстон Маккенни, наконец-то забил Пауло Дибала.



Туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов: четвёртое место, 23 очка. От «Наполи» отстают только по дополнительным показателям, до «Интера» один балл, до «Милана» — четыре. Календарь в ближайшее время окажется одинаковым для всех, ведь еврокубки ушли на паузу. Самое время для рывка.



Линия букмекеров выглядит логично. Подопечные Андреа Пирло стабильнее, имеют несомненное преимущество по уровню исполнителей, да ещё и будут играть в родных стенах. Состав близок к оптимальному, отсутствует только Джорджо Кьеллини. В то же время пропускает «Ювентус» на внутренней арене исправно.

«Лестер» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти не сможет выкинуть Варди и Шмейхеля из топ-3 АПЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Кроме того, в трёх предыдущих очных встречах доезжала ставка «туринцы не проиграют + обе забьют». Сейчас на неё дают отличный коэффициент 2.00. Альтернатива — классический тотал больше 2.5 мяча за 1.74. Этот вариант заходил в четырёх предыдущих матчах с участием «Ювентуса».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» 16 декабря 2020 года

«Аталанта» нестабильна, конфликт тренера с двумя важными футболистами только усугубляет ситуацию. «Ювентус» тем временем постепенно добавляет: «Барселону» разгромили, в Серии А добыли две победы кряду и вошли в топ-4. Правда, на «ноль» в чемпионате Италии туринцы играют редко. А в трёх предыдущих очных встречах заходила ставка 1Х + обе забьют. Её и возьмём.



Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.00.