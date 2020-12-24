«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Паскуале, Коршков и Ткачёв не заметят Максима Третьяка

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.48, успех «Сочи» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ХК «Сочи» 25 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи» 25 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — ХК «Сочи» (25.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Плэтт и Гранлунд продолжат кошмар Дацюка Уральцы потерпели 11 поражений в 12 матчах. «Торпедо» уже совсем рядом.

На пятницу, 25 декабря, запланирован всего один матч. В 19:00 мск в Ярославле «Локомотив» на «Арене 2000» начнёт выяснять отношения с ХК «Сочи». В нынешнем сезоне соперники не пересекались, хотя история противостояния не самая скучная. Достаточно вспомнить первый раунд Кубка Гагарина — 2019, где южане даже зацепили две победы.

Правда, сейчас о попадании в плей-офф остаётся только мечтать. Результаты крайне печальные, смена тренера не помогла. В начале сезона выпал жуткий календарь — гранд на гранде, ловить было нечего. Дальше уровень оппозиции стал попроще, однако темп набора очков оставался неудовлетворительным.

Раскачаться удалось только к зиме. Скажем, в четырёх из семи предыдущих поединков набирали очки, ещё случаях проигрывали на тоненького — по 3:4 от «Куньлуня» и «Спартака». Кадровые перестановки (в первую очередь, разумеется, за счёт обменов со СКА) не обеспечили прогресса. Накануне получили 1:4 в Нижнем Новгороде.

«Динамо» М — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус испортят настроение Крикунову У казанцев семь побед в основное время подряд с общим счётом 29:5. Звучит страшно.

В обороне стало получше, а вот с созиданием по-прежнему колоссальные проблемы. Голы даются со скрипом, исключения почти всегда приходятся на аутсайдеров. Шансы на плей-офф пока сохраняются, но призрачные. До топ-8 Западной конференции не хватает 11 баллов, при двухочковой системе это очень много.

«Локомотив», напротив, цветёт и пахнет. Повторить дивную октябрьскую победную серию не удалось, зато очки исправно набираются. Лишь в двух из 10 последних встреч остались с пустыми руками — 1:3 от «Барыса» в Нур-Султане и 2:3 от ЦСКА в Москве. На своём льду не проигрывают уже пять недель.

График приятный — 22 декабря на своём льду разобрались с «Северсталью» (2:1), получили два дня на восстановление, снова сыграют дома. Справедливости ради, накануне откровенно повезло. Очень долго раскачивались, слабо провели первый период. Дальше выровняли игру, но победы в основное время скорее не заслуживали.

«Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Бэйлен и Калинин не оставят шансов Барулину «Нефтехимик» идёт на серии из шести поражений и очень много пропускает.

Однако за 42 секунды до сирены Алексей Марченко забросил вторую шайбу, не оставив гостям времени на спасение. Подопечные Андрея Скабелки закрепились на третьем месте Запада: 50 очков в 36 матчах, два балла отрыва от московского «Динамо» при игре в запасе. Положение устойчивое.

Статистика противостояния полностью на стороне хозяев. Шесть побед подряд, все — в основное время. За это время пропустили всего семь шайб. Потому предпосылок для сенсации не видно: состав крепче, свой лёд, лишние сутки на восстановление. Всё говорит в пользу фаворита.

Раз так, мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.95 и ИТБ 3 гола «Локомотива» за 1.77. Ожидаем чего-то в духе 4:1 или 4:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи» 25 декабря 2020 года

«Локомотив» накануне выглядел тяжеловато, но «Северсталь» всё же дожал. С «Сочи» должно быть легче: состав мощнее, имели лишние сутки на восстановление, родные трибуны. В шести предыдущих очных встречах ярославцы неизменно выигрывали в основное время. Скорее всего, серия продлится.

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 1.95.