«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Плэтт и Гранлунд продолжат кошмар Дацюка

Уральцы потерпели 11 поражений в 12 матчах. «Торпедо» уже совсем рядом.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «СЮ» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 24 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 24 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (24.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На четверг, 24 декабря, запланированы сразу шесть матчей. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» сойдётся с «Салаватом Юлаевым». Вывеска бодрая, соперники сражались во втором раунде Кубка Гагарина-2019. Вот только хозяева находятся в плачевном состоянии.

11 поражений в 12 матчах — сущий кошмар для любого клуба с серьёзными амбициями. Понятно, что уровень оппозиции был крайне серьёзным, никаких середняков и аутсайдеров. Но зацепить одну жалкую победу за пять недель — это перебор. Пострадал «Металлург» (4:0), проспавший дебют.

Главный тренер Билл Питерс обещал ударно поработать во время паузы на Кубок Первого канала. В первую очередь — над спецбригадами. Однако накануне проиграли на своём льду «Трактору» из-за ужасных действий в неравных составах. Сами пропустили две первые шайбы в формате «4 на 5».

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Численное преимущество получали трижды, использовать не смогли. В итоге заслуженно уступили со счётом 2:3. Даже нервной концовки не вышло, ведь вторую шайбу забросили за семь секунд до финальной сирены. Челябинцы и испугаться не успели. Ошибок снова было достаточно, нацеленность на ворота появилась только ближе к концу.

Теперь уральцы опережают «Торпедо» всего на одно очко. Отставание от топ-5 Восточной конференции за последние недели заметно выросло. Пятую строчку занимает именно «Салават Юлаев», у которого на пять баллов больше при трёх «лишних» играх. В случае победы ситуация обострится.

Уфимцы тоже слабо провели отрезок перед паузой на Евротур, потерпев четыре поражения подряд при низкой результативности. Напоследок дожали «Сибирь», а уже после перерыва по привычке разнесли на своём льду минское «Динамо» (8:3). Гости даже открыли счёт, но во второй половине рассыпались.

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Зелёных прорвало, хоккеисты поправили статистику, порадовали болельщиков и подняли себе настроение. Если оценивать непосредственно качество игры, хозяева никак не должны считаться фаворитом. Проблемы в раздевалке видны даже визуально, начавшаяся чистка состава проблемы не решила.

Плюс у «СЮ» будет крайне мотивированный Джефф Плэтт, который совсем недавно покинул Екатеринбург. Опытный форвард сходу получил место в спецбригаде большинства и отличился в первом же матче на новом месте. Скорее всего, он сделает всё возможное, чтобы передать привет бывшему клубу.

Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.09 и Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. «Салават» сейчас никак не хуже, а уверенности в своих силах имеет даже больше. Перекос в линии непонятен. На наш взгляд, коэффициенты должны быть примерно равными.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 24 декабря 2020 года

«Автомобилист» продолжает страдать — всего одна победа за пять недель, зато поражений сразу 11. «Торпедо» вот-вот подвинет с шестой строчки на Востоке. «СЮ» тем временем добыл две победы подряд, а накануне забросил восемь шайб минскому «Динамо». Свой лёд — это хорошо, но с точки зрения хоккея гости никак не хуже. Плюс мотивированный Джефф Плэтт, который постарается передать привет бывшему клубу.

Ставка: «Салават» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.