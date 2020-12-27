«Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель продолжат погоню за Клоппом

28 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу клуба из Лестера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.86. А ставки на ничью принимаются за 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» 28 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Лестер» (28.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии откроется 28 декабря сразу тремя поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити». Встреча стартует в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.



В прошедшую субботу лондонцы гостили в Бирмингеме у «Астон Виллы» и уступили с разгромным счётом 0:3. Да, бирмингемцы в нынешнем сезоне выступают крайне здорово, но интересно здесь другое. Гости мало что смогли показать в атаке и даже пропустили два мяча, имея численное преимущество.



Судя по всему, «орлы» до сих пор не отошли от семи безответных голов в свои ворота от «Ливерпуля» в позапрошлом матче. После 15 игр в активе 18 очков и 13-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет всего семь пунктов, а до топ-10 не хватает трёх. К тому же ещё не все участники сыграли в 15-м туре.

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Рассчитывать на успех в ближайшее время команде Роя Ходжсона будет трудно. Во-первых, она нестабильно играет дома в нынешнем сезоне, пропустив 14 раз за семь домашних игр. Во-вторых, предстоящий соперник – «Лестер Сити» – великолепно выступает на выезде.



В прошлом туре «лисы» принимали одного из лидеров первенства «Манчестер Юнайтед» и сыграли вничью (2:2). Справедливости ради, создали манкунианцы заметно больше, хотя реализация подвела. Однако любопытно, что в самой концовке синие могли даже вырвать победу.



В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Брендана Роджерса спустились на третью строчку. Сейчас в активе 28 очков. Преследователей много, а до лидирующего «Ливерпуля» не хватает трёх пунктов. Правда, бригаде Клоппа только предстоит отыграть в 15-м туре.

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Впрочем, «Лестер» имеет все шансы сохранить место в топ-5 АПЛ. Дело в том, что лучше него на выезде играет только один клуб – «МЮ». «Лисы» же за семь выездов потерпели всего одно поражение, одержав шесть побед и забив 17 голов.



«Кристал Пэлас» в последних двух турах пропустил 10 мячей и ни разу не забил. Мы бы проверили ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.00. Главные тренеры наверняка проведут некоторую ротацию состава, но выступление «лис» в Лиге Европы доказало, что это не влияет на огневую мощь команды.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лестер» 28 декабря 2020 года

«Кристал Пэлас» в прошлом туре разгромно проиграл «Астон Вилле», проведя целый тайм в большинстве. Рассчитывать на что-то с одним из лидеров АПЛ «Лестером» будет очень тяжело даже дома. «Лисы» великолепно играют на выезде в текущем сезоне чемпионата Англии, ждём от них уверенного футбола и парочки голов.



Ставка: индивидуальный тотал «Лестера» больше 1.5 мяча за 2.00.