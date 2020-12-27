«Барыс» — «Сибирь». Прогноз: Диц, Фрэттин и Виделль отбросят новосибирцев от топ-8 Востока

Клуб из Казахстана одержал девять побед в десяти последних матчах — лучший график во всей КХЛ.

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Сибири» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь» 28 декабря 2020 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Сибирь» 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Сибирь» (28.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.

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На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Наиболее ранний из них стартует в 16:30 мск. В Нур-Султане «Барыс» будет принимать «Сибирь». Это битва прямых конкурентов, которые располагаются на границе зоны плей-офф. Правда, их положение существенно отличается.

Дело в том, что у клуба из Казахстана имеются четыре игры в запасе. Подспорье серьёзное. Подопечные Юрия Михайлиса очень долго разгонялись, но к зиме набрали внушительные обороты. Достаточно сказать, что в десяти предыдущих поединках добыто девять побед. Лучший график в КХЛ на данный момент.

Забивают совсем немного, в подавляющем большинстве случаев ограничиваясь двумя-тремя шайбами. Больше было только с «Трактором» (4:2) и «Амуром» (5:2). Вот только с такой обороной и вратарями этого достаточно. Лишь «Торпедо» отличилось трижды, остальные чаще всего останавливалось на единственном голе.

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После паузы «Барыс» выходил на лёд дважды. Сперва по делу обыграл в Балашихе «Авангард» (3:1), затем на своём льду разобрался с «Амуром» (5:2). Обе встречи получились нервными, а ключевым фактором оказались спецбригады. С «ястребами» дважды реализовали лишнего, с «тиграми» получилось ещё интереснее.

При счёте 1:1 дальневосточники получили 109 секунд в формате «5 на 3». Забить не смогли, пропустили перед вторым перерывом, а в дебюте третьего периода получили ещё один раз. В большинстве! Естественно, после такого удара подопечные Сергея Светлова посыпались. Хозяева уверенно довели дело до разгрома.

Теперь они располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 43 баллами, уступая «Торпедо» лишь по дополнительным показателям при трёх играх в запасе. А по потерянным очкам вообще обходят «Салават Юлаев», который замыкает топ-5. А вот у «Сибири» ситуация угрожающая.

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2020 год подходит к концу, а забраться в зону плей-офф никак не удаётся. Лидеры потерялись после Кубка Первого канала и последующих перелётов, а без финнов созидание даётся с большим трудом. «Амур» на своём льду с горем пополам дважды дожали — 3:2 и 3:2 Б. А вот для «Салавата Юлаева» этого не хватило.

Игру сделали лидеры и спецбригады. Соперники по три раза получали численное преимущество. «Снеговики» все попытки откатали вхолостую, а уфимцы свой шанс использовали. Маркус Гранлунд оформил дубль, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен набрали по два очка.

Теперь подопечные Николая Заварухина отстают от «Барыса» и «Торпедо» на пять пунктов, при двухочковой системе это заметная форма. У нижегородцев одна игра в запасе, у казахов — четыре. Такими темпами плей-офф для новосибирцев начнётся уже в январе: конкуренты в порядке, а стабильности не хватает.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси» За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.

История противостояния практически равная. Как в целом, так и в последние годы. Логичнее отталкиваться от результативности. Лишь в одной из шести предыдущих игр пробили планку в 4.5 шайбы. Цена ошибки высока — битва прямых конкурентов, один из которых почти не пропускает, а другой находится в затруднительном положении.

Тотал меньше 4.5 гола идёт за 1.92, вариант рабочий. Нам же больше нравится «гол в первые 10 минут — нет» за 1.85. Ближе к середине игра вполне может раскочегариться: нервы накалены, удаления наверняка появятся. А вот дебют должен получиться предельно аккуратным. Ставка посмелее — ничья в первом периоде за 2.32.

«Барыс» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

«Барыс» очень хорош — девять побед в десяти последних матчах, лишь один раз пропустили больше двух шайб. «Сибирь» после паузы дважды обыграла «Амур», но следом уступила «Салавату Юлаеву». Гости отстают от зоны плей-офф уже на пять очков, а потому дебют почти наверняка получится аккуратным. Ждём вязкой игры, при которой всё решат спецбригады и вратари.

Ставка: ничья в первом периоде за 2.32.