«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов не отдаст Знарку дерби Москвы перед Новым годом

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Спартака» идёт за 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Динамо» Москва (28.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.

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На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. На общем фоне выделяется московское дерби — «Спартак» сразится с «Динамо». Команды прекрасно знают друг друга. В Кубке Гагарина-2020 сошлись в первом раунде, бело-голубые управились в шести встречах.

В нынешнем сезоне успели пересечься трижды. Правда, волею календаря все игры состоялись ещё в сентябре. В первом случае сильнее оказались красно-белые (3:1), во втором подопечные Владимира Крикунова не оставили соседу шансов (5:0). А в третьем «Спартак» отыгрался в заключительном периоде с 1:4 и победил по буллитам (5:4 Б).

В последнее время соперники не отличаются стабильностью, однако предыдущие матчи синхронно выиграли в овертайме у серьёзных оппонентов. Динамовцы ответили на жуткие 2:7 от «Ак Барса», задушив на своём льду СКА (2:1 ОТ). Результат вполне по делу — первый и третий периоды выдались равными и закрытыми, во втором хозяева смотрелись лучше.

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А в дополнительное время решили лидеры: Хиетанен выдержал шикарную паузу и перевёл, Шипачёв забил с близкого расстояния. Успех позволил закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. 50 очков в 39 играх. До «Локомотива» всего два балла, хотя у ярославцев есть два поединка в запасе.

«Спартак» накануне тоже показал характер. Причём во второй раз подряд. Сперва играл два дня без пауз — «Ак Барсу» уступил без вариантов (0:3), а вот прямого конкурента разобрал. «Витязь» быстро открыл счёт, а дальше сник — 5:3. Всё это на фоне серьёзных кадровых потерь — по-прежнему нет Лехтери, Вишневского, Никишина и Кутейкина.

В субботу пришёл черёд «Авангарда». Снова пришлось отыгрываться, теперь — с 0:2. Справились выше всяких похвал, хотя в первом периоде было туго. Зато дальше оформили по одной шайбе в равных составах и большинстве, в овертайме Радил и Ганзл организовали победу за 41 секунду (3:2 ОТ).

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Подопечные Олега Знарка наконец-то закрепились в зоне плей-офф, набрав 44 очка в 39 матчах. Идущий девятым «Витязь» отстаёт уже на пять пунктов. В 2020 году осталось дважды сыграть в родных стенах. Сперва с московским «Динамо», потом — с рижским. Дальше — несколько выходных.

Линия букмекеров вопросов не вызывает. Обе команды в субботу оставили много сил, но состав у бело-голубых всё же глубже. «Спартаку» сильно не хватает травмированных, особенно в созидании. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой и ИТМ 2.5 шайбы «Спартака». Оба варианта доступны за коэффициент 1.72.

Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.84. Ресурсов у «Динамо» чуть больше, а очные встречи в последнее время редко получаются скучными. Достаточно сказать, что в девяти последних случаях забивалось не меньше четырёх голов. Ждём тут чего-то в духе 2:3 или 2:2.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

Соперники накануне показали характер, одержав тяжелейшие победы над сильными клубами в овертаймах. Многое будет зависеть от запаса сил. Состав у бело-голубых поглубже, поскольку у «Спартака» травмированы сразу несколько основных хоккеистов. Созидание в последнее время даётся подопечным Олега Знарка с трудом, так что забросить больше парочки шайб будет сложно.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Спартака» за 1.72.