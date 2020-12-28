США — Чехия. Прогноз: американцы разберутся с обидчиком сборной России на МЧМ-2021

Сборная США отдыхала на сутки дольше, а чехи оставили накануне много сил и эмоций.

29 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира США — Чехия. Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.16, успех Чехии идёт за 15.0, на ничью дают 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 США — Чехия 29 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ США — Чехия 29 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.57, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.32. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира США — Чехия (29.12.2020)

До Нового года остались считанные дни. Значит, пришло время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2020.

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Почти все успели провести по два матча. Примерный баланс сил очерчен, амбиции участников понятны. Теперь групповой этап переваливает через экватор. 29 декабря в третьем туре сборная США сразится с Чехией, начало — в 22:00 мск. Это группа В, где ситуация лихо закручена.

В группе А тоже могла бахнуть сенсация, но сборная Словакии ограничилась победой над Швейцарией. Была близка к тому, чтобы затащить канадцев в овертайм, но всё же уступила (1:3). А вот в параллельном квинтете интересно: без потерь пока обошлась только сборная Швеции, которая в принципе давно не проигрывает на групповом этапе.

Все остальные успели отнять друг у друга очки: сборная России обыграла США (5:3), но упёрлась в оборону Чехии (0:2). Которая, в свою очередь, сутками ранее разгромно проиграла Швеции (1:7). Если так пойдёт и дальше, разница между вторым и четвёртым местом окажется минимальной, а потому одно неудачное действие может вывести на Канаду в четвертьфинале.

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Чехи накануне сильно удивили, убрав с пути подопечных Игоря Ларионова. Не давали фавориту разогнаться и действовали очень самоотверженно. Россияне имели позиционное преимущество, но опасные моменты создавали редко. Внушительная доля бросков не долетала до вратаря.

Единственным исключением оказался отрезок в дебюте второго периода, но постепенно темп снова упал. Чехия выстояла, дважды забила в контратаках и справилась в меньшинстве. Вопрос один — хватит ли команде сил и времени на восстановление, ведь сил было отдано огромное количество.

А сборная США имела лишние сутки на восстановление, причём не особенно напрягалась. Несчастным австрийцам отгрузили 11 шайб. Преимущество в свежести должно быть, а с Чехией звёздно-полосатые исторически играют гораздо увереннее наших. Восемь побед в девяти поединках, единственное поражение состоялось аж в 2011 году.

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Было и несколько разгромов — 9:3, 5:1, дважды по 7:0. В прошлом году американцы выиграли только в дополнительное время (4:3 ОТ), однако букмекеры вообще не сомневаются в их успехе. На П1 дают смешной коэффициент 1.16 — даже победу России над чехами накануне оценивали в районе 1.25.

Ключевой вопрос — остались ли силы и эмоции у гостей после битвы с подопечными Игоря Ларионова. Приняли на себя 25 бросков, очень много работали без шайбы, мало отдыхали. С закрытыми командами важно забить быстрый гол, иначе с каждой минутой уверенность соперника будет нарастать. У россиян накануне не вышло.

Рискнём проверить Ф1 (-1) в первом периоде за 2.21. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола США в первом периоде за 2.22. Скорее всего, звёздно-полосатые сразу включат прессинг и давление. России накануне сильно не хватало присутствия на “пятаке”, а вот у американцев с этим проблем нет. Выдать второй матч жизни за два дня чехам будет крайне сложно.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 США — Чехия 29 декабря 2020 года

Сборная Чехии сильно удивила в матче с россиянами, но повторить успех вряд ли удастся. Проблем с недооценкой после такого у американцев не возникнет, да и проиграть втором конкуренту никак нельзя. США имели на отдых лишние сутки, на одной ноге разгромив Австрию. Разница в свежести должна помочь найти брешь в обороне соперника.

Ставка: победа США в первом периоде с форой (-1) за 2.21.