«Барселона» — «Эйбар». Прогноз: Месси не будет, всё внимание на Усмана Дембеле и Гризманна

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эйбар». Начало встречи — в 21:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Примеры «Барселона» — «Эйбар» 29 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эйбар» 29 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.47, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.74.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эйбар» (29.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Раньше других в дело вернётся испанская Примера. 29 декабря четырьмя матчами стартует программа 16-го тура. В 21:15 мск «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» начнёт выяснять отношения с «Эйбаром». Сразу оговоримся, что для сине-гранатовых это любимый клиент.



История противостояния насчитывает 12 поединков. Так вот, в 11 из них сильнее оказался фаворит. Единственное исключение состоялось в заключительном туре сезона-2018/2019, 2:2. Тогда каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионство и не имели ни малейшей мотивации. Говоря проще, валяли дурака.



Во всех остальных случаях неизменно оказывались сильнее. Причём без особых проблем. Даже разницы в один мяч ни разу не случилось. На два гола больше — это минимум, а восемь раз дело вообще доходило до разгрома. И последний момент — в каждом из пяти матчей на «Камп Ноу» хозяева забивали не меньше трёх мячей.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

В общем, статистика похожа на приговор. К тому же у подопечных Рональда Кумана в четырёх предыдущих турах 10 очков из 12 возможных, а единственная осечка случилась с «Валенсией» (2:2). Там смотрелись лучше, но начудили в обороне. Плюс три победы — над «Леванте» (1:0), «Реалом Сосьедад» (2:1) и «Вальядолидом» (3:0).



Неплохой отрезок позволил вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. Сейчас «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 24 балла в 14 встречах. По потерянным очкам опережает «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», но уступает «Севилье». А вот мадридские клубы ушли далеко — у них по 32 очка.



И вроде бы «Эйбар» не выигрывал с ноября, но дальше начинаются вопросы. Во-первых, хозяевам придётся обойтись без Лионеля Месси. Аргентинец не сможет выйти на поле из-за проблем с голеностопом. Без него «Барселона» выглядела очень здорово, но было это в Лиге чемпионов с откровенно слабыми соперниками.

«Сочи» — СКА. Прогноз: лёгкая добыча для Брагина, Кузьменко, Вея и Ткачёва в матче КХЛ В шести предыдущих очных встречах СКА выигрывал в основное время.

И тут в дело вступает второй фактор. Побед у «оружейников» мало, но вообще речь о крайне колючем коллективе. Собственно, в 11 последних турах потерпели всего три поражения, два из них состоялись в последних турах. 1:3 от «Реала» и 1:2 от «Алавеса». Оба раза вполне могли зацепиться за очки.



Прессинг у гостей отлажен на славу, но «Реал» и «Алавес» забили пять голов с восьми попаданий в створ. Бывает. Показать свой лучший футбол с таким оппонентом редко кому удаётся, так что лезть в большие форы не рискнём. А вот П1 в 1-2 мяча за 2.25 — другое дело. Также можно рассмотреть гол Усмана Дембеле за 2.45.



Француз здорово смотрелся до травмы и постоянно генерировал остроту. К тренировкам в общей группе он присоединился неделю назад — вполне достаточно, чтобы набрать форму. Без Месси основная креативная нагрузка выпадет на Дембеле и Гризманна. Да и пенальти в случае чего наверняка исполнит кто-то из них.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Эйбар» 29 декабря 2020 года

«Эйбар» — любимый соперник «Барселоны», но сейчас он находится в хорошем состоянии. А вот каталонцы нестабильны, да ещё и остались без Лионеля Месси. Потому лезть в форы не рискнём. Возьмём гол Усмана Дембеле за 2.45. Шустрый француз до травмы смотрелся здорово, в общую группу вернулся неделю назад и наверняка набрал форму. Без Месси от него будет многое зависеть.



Ставка: гол Усмана Дембеле за 2.45.