«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз: Артету не остановить. «Чайки» повторят судьбу «Челси»

«Чайки» после выхода в АПЛ набрали в трёх домашних матчах с лондонцами семь очков.

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Арсенал». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Брайтона» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» 29 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Арсенал» (29.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера возобновится чуть раньше.

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Одной лишь АПЛ не до отдыха. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Однако отступать некуда. Добрались до 16-го тура, который продолжится 29-го декабря пятью матчами. Четыре из них стартуют в 21:00 мск. «Брайтон» на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» сразится с «Арсеналом».



Лондонцы наконец-то прервали жуткую серию, добыв первую победу в национальном первенстве с 1 ноября. До этого в семи турах набрали всего два очка, отводя душу только в Лиге Европы. Справедливости ради, выиграли красиво и по делу. В родных стенах разобрали «Челси» со счётом 3:1.



С игры опять ничего не забили. Первый мяч забили с пенальти, второй — красивейшим ударом со штрафного, а при третьем Букайо Сака, похоже, исполнял подачу, но угодил в дальнюю девятку. Без нервов, разумеется, не обошлось — пропустили на 85-й минуте, а уже в компенсированное время Жоржиньо не реализовал пенальти.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

И всё же результат вопросов не вызывает. «Канониры» действительно смотрелись гораздо конкретнее в атаке, хотя в предыдущие недели по большей части просто контролировали мяч без реального обострения. Прессинг «Челси» оказался разбит по всем фронтам, а моменты у ворот хозяев пошли только в концовке.



Впрочем, радоваться особо нечему, положение по-прежнему кошмарное. Жалкие 17 очков в 15 поединках и 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Даже до девятой строчки не хватает восьми баллов. А ведь впереди довольно неприятный соперник, с которым постоянно возникают трудности.



Баланс очных встреч с «Брайтоном» равен — по три победы на брата, а также две ничьи. После выхода «чаек» в АПЛ «канониры» за три выезда набрали всего одно очко — 1:2, 1:1 и 1:2. Впрочем, поводы для оптимизма имеются. Начнём с того, что подопечные Грэма Поттера в последние недели определённо потеряли уверенность.

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На старте сезона они показывали симпатичный футбол, однако стабильно недобирали. То слабая результативность помешает, то элементарная ошибка в обороне. Ближе к Новому году качество игры просело. В воскресенье имели шанс добыть первую победу за шесть туров, однако недотерпели.



Сыграли вничью с «Вест Хэмом» в гостях (2:2). Дважды выходили вперёд, дважды получали в ответ. Ситуация непростая — всего 13 очков, два пункта до зоны вылета. На наш взгляд, долгожданная победа «Арсенала» в Брайтоне наконец-то состоится. Во-первых, успех в дерби добавит гостям сил.



Во-вторых, пара-тройка усаженных в запас футболистов с большими зарплатами наверняка сделали выводы. Без них получалось даже лучше. Состав у «канониров», конечно, покрепче. Но самое главное — предыдущий матч лондонцы провели на сутки раньше. При жутко плотном графике этот фактор способен оказаться ключевым. Ведь скамейка у «чаек» скромная.

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Возможностей для ротации минимум, а вот у Артеты пространство для манёвра имеется. На наш взгляд, преимущество в свежести позволит гостям взять три очка. Мы бы выбирали между П2 за 2.30 и ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 2.32.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» 29 декабря 2020 года

«Арсеналу» традиционно тяжело даются выезды в Брайтон, но сейчас фактически идеальная возможность сломить тенденцию. Соперник потерял уверенность, не выигрывает шесть туров и сполз к зоне вылета. Лондонцы по делу забрали дерби и наконец-то поверили в себя. И главное — они отдыхали на сутки больше, при жутко плотном графике и короткой скамейке «чаек» этот фактор рискует оказаться ключевым.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.30.