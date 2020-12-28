«Бёрнли» — «Шеффилд». Прогноз: худшему клубу АПЛ такая стена не по зубам

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Бёрнли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Шеффилда» оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» 29 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.
Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд» (29.12.2020)
Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.
Программа 16-го тура чемпионата Англии продолжится 29 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли.
В прошлом туре бордовые гостили у нестабильного «Лидс Юнайтед» и потерпели первое поражение за декабрь (0:1). Хотя стоит сказать, что хозяева забили свой гол с пенальти на пятой минуте. Гости же в оставшееся время смотрелись как минимум не хуже и даже больше создали в атаке.
В турнирной таблице подопечные Шона Дайча спустились на 17 строчку. Перед 16-м туром у них по-прежнему 13 баллов в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта, а до топ-10 не хватает уже девяти. Хотя команда из Бёрнли до сих пор имеет одну игру в запасе.
В целом, «Бёрнли» выглядит очень хорошо уже второй месяц подряд. Крупное поражение от «Манчестер Сити» на «Этихаде» (0:5) в расчёт не берем: тогда у «горожан» залетело всё, а на воротах у бордовых Ника Поупа подменял Бэйли Пикок-Фаррел. Зато в следующих матчах отобрали очки у «Эвертона» (1:1) и «Астон Виллы» (0:0), а также обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) с «Арсеналом» (1:0).
Скромному «Шеффилду» будет крайне тяжело прервать бесконечную серию без побед. Только удалось набрать очки в тяжелейшем гостевом поединке против «Брайтона» (1:1), как снова проиграли. На этот раз – дома «Эвертону», который набрал неплохой ход (0:1). И ведь создали никак не меньше, вполне могли победить. Однако реализация подкачала, а в концовке получили единственный мяч.
За 15 сыгранных туров «клинки» заработали всего два очка. Просто кошмар. Разумеется, это чистое последнее место в турнирной таблице АПЛ. До спасительной 17-й позиции не хватает целых 11 пунктов, но, на наш взгляд, дистанция может даже увеличиться.
Дело в том, что у команды Криса Уилдера серьёзные проблемы с результативностью, получается забивать редко, по большей части со стандартов. С игры моментов фактически нет, а возможности убежать в контратаку вряд ли предоставятся. Кроме того, голкипер «Бёрнли» Ник Поуп за семь последних игр в старте пропустил всего три гола, два из которых с пенальти.
При таких раскладах вполне можно подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 1.74. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08. Бордовые, конечно, снова строго играют в обороне, но с голами у них тоже туго.
Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд» 29 декабря 2020 года
«Шеффилд» в прошлом туре снова потерпел поражение при неплохой игре. И с двумя очками замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Бёрнли» набрал хорошую форму и проиграл всего два раза за два последних месяца, да ещё и пропускает редко. На наш взгляд, без очков бордовые точно не останутся. А скорее всего, возьмут верх. На своём поле они хороши.
Ставка: победа «Бёрнли» с нулевой форой за 1.74.
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