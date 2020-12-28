«Бёрнли» — «Шеффилд». Прогноз: худшему клубу АПЛ такая стена не по зубам

За семь последних игр в АПЛ Ник Поуп пропустил лишь три гола. Два из них – с пенальти.

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Бёрнли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Шеффилда» оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» 29 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд» (29.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа используют осечку Клоппа в АПЛ По потерянным очкам подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступают только действующему чемпиону Англии.

Программа 16-го тура чемпионата Англии продолжится 29 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли.



В прошлом туре бордовые гостили у нестабильного «Лидс Юнайтед» и потерпели первое поражение за декабрь (0:1). Хотя стоит сказать, что хозяева забили свой гол с пенальти на пятой минуте. Гости же в оставшееся время смотрелись как минимум не хуже и даже больше создали в атаке.



В турнирной таблице подопечные Шона Дайча спустились на 17 строчку. Перед 16-м туром у них по-прежнему 13 баллов в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта, а до топ-10 не хватает уже девяти. Хотя команда из Бёрнли до сих пор имеет одну игру в запасе.

«Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз: Тео Уолкотт и Андрей Ярмоленко найдут работу вратарям «Святые» забивали в 12 из 15 туров чемпионата Англии, а «молотобойцы» остались без голов лишь дважды.

В целом, «Бёрнли» выглядит очень хорошо уже второй месяц подряд. Крупное поражение от «Манчестер Сити» на «Этихаде» (0:5) в расчёт не берем: тогда у «горожан» залетело всё, а на воротах у бордовых Ника Поупа подменял Бэйли Пикок-Фаррел. Зато в следующих матчах отобрали очки у «Эвертона» (1:1) и «Астон Виллы» (0:0), а также обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) с «Арсеналом» (1:0).



Скромному «Шеффилду» будет крайне тяжело прервать бесконечную серию без побед. Только удалось набрать очки в тяжелейшем гостевом поединке против «Брайтона» (1:1), как снова проиграли. На этот раз – дома «Эвертону», который набрал неплохой ход (0:1). И ведь создали никак не меньше, вполне могли победить. Однако реализация подкачала, а в концовке получили единственный мяч.



За 15 сыгранных туров «клинки» заработали всего два очка. Просто кошмар. Разумеется, это чистое последнее место в турнирной таблице АПЛ. До спасительной 17-й позиции не хватает целых 11 пунктов, но, на наш взгляд, дистанция может даже увеличиться.

«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз: Бьельса не повторит ошибок Клоппа. У Биг Сэма нет шансов Сэм Эллардайс набрал очки на «Энфилде», но развить успех вряд ли сможет.

Дело в том, что у команды Криса Уилдера серьёзные проблемы с результативностью, получается забивать редко, по большей части со стандартов. С игры моментов фактически нет, а возможности убежать в контратаку вряд ли предоставятся. Кроме того, голкипер «Бёрнли» Ник Поуп за семь последних игр в старте пропустил всего три гола, два из которых с пенальти.



При таких раскладах вполне можно подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 1.74. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08. Бордовые, конечно, снова строго играют в обороне, но с голами у них тоже туго.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Шеффилд» 29 декабря 2020 года

«Шеффилд» в прошлом туре снова потерпел поражение при неплохой игре. И с двумя очками замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Бёрнли» набрал хорошую форму и проиграл всего два раза за два последних месяца, да ещё и пропускает редко. На наш взгляд, без очков бордовые точно не останутся. А скорее всего, возьмут верх. На своём поле они хороши.



Ставка: победа «Бёрнли» с нулевой форой за 1.74.