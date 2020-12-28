«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа используют осечку Клоппа в АПЛ

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Вулверхэмптона» оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.28.
Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 29 декабря 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.
Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вулверхэмптон» (29.12.2020)
Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера возобновится чуть раньше.
Одной лишь АПЛ не до отдыха. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Однако отступать некуда. Добрались до 16-го тура, который продолжится 29-го декабря пятью матчами. Самый поздний стартует в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» сразится с «Вулверхэмптоном».
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера отреагировали на обидный вылет из Лиги чемпионов единственно верным способом — переключились на национальное первенство. К концу декабря закрепились в группе лидеров. Результаты отличные — шесть побед и две ничьи в восьми предыдущих встречах.
Обе осечки произошли с прямыми конкурентами. В дерби против «Манчестер Сити» обошлось без голов: скучный футбол, минимум моментов, справедливые нули на табло. И накануне упустили победу над «Лестер Сити» (2:2). Смотрелись лучше, создали больше. Не хватило реализации, а в концовке упустили Джейми Варди.
В остальных случаях выигрывали. Досталось «Эвертону» (3:1), «Вест Бромвичу» (1:0), «Саутгемптону» (3:2), «Вест Хэму» (3:1), «Шеффилду» (3:2) и «Лидсу» (6:2). Как видно, с результативностью в последнее время полный порядок. А по потерянным очкам теперь уступают только «Ливерпулю».
Правда, во вторник атаку ждёт серьёзное испытание. «Вулверхэмптон» славится надёжной обороной и контратаками. Вот только без Хименеса и без того скромные созидательные возможности резко уменьшились. В итоге в пяти предыдущих турах добыли лишь одну победу.
Обыграли «Челси» со счётом 2:1 благодаря контратаке на 95-й минуте. В остальных случаях получалось хуже — 0:4 с «Ливерпулем», 0:1 с «Астон Виллой», 1:2 с «Бёрнли» и 1:1 с «Тоттенхэмом». С лондонцами, к слову, тоже отличились в концовке. Ромен Сес на 86-й минуте спас от поражения.
Тот гол пришёл с углового, а вот непосредственно с игры «Вулверхэмптон» создаёт совсем немного. В то же время «МЮ» в последнее время постоянно умудряется пропускать на ровном месте. В четырёх из шести предыдущих турах получали по два мяча, от «Вест Хэма» вытащили один. Не пропустили только от Гвардиолы.
В общем, даже странно, что на голы в обе стороны дают двойку. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.31. Манкунианцы сейчас интереснее, плюс своё поле. И главное — предыдущий матч они провели на сутки раньше, а при невероятно плотном графике это большое преимущество. Ждём чего-то в духе 2:1 или 1:1.
Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 29 декабря 2020 года
«Вулверхэмптон» добыл лишь одну победу в пяти последних матчах, без Хименеса голы даются с большим трудом. «МЮ» сейчас хорош, но пропускает очень много. Чаще всего даже по два мяча. У «волков» хорошие стандарты и контратаки, так что моменты будут. В то же время манкунианцы смотрятся сильнее, а главное — отдыхали на сутки больше. Для набора очков этого должно хватить.
Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.31.
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