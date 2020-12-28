«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа используют осечку Клоппа в АПЛ

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Вулверхэмптона» оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.28.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 29 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вулверхэмптон» (29.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера возобновится чуть раньше.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

Одной лишь АПЛ не до отдыха. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Однако отступать некуда. Добрались до 16-го тура, который продолжится 29-го декабря пятью матчами. Самый поздний стартует в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» сразится с «Вулверхэмптоном».



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера отреагировали на обидный вылет из Лиги чемпионов единственно верным способом — переключились на национальное первенство. К концу декабря закрепились в группе лидеров. Результаты отличные — шесть побед и две ничьи в восьми предыдущих встречах.



Обе осечки произошли с прямыми конкурентами. В дерби против «Манчестер Сити» обошлось без голов: скучный футбол, минимум моментов, справедливые нули на табло. И накануне упустили победу над «Лестер Сити» (2:2). Смотрелись лучше, создали больше. Не хватило реализации, а в концовке упустили Джейми Варди.

«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: Лэмпард провалился с «Арсеналом». Пропустит и от Грилиша В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.

В остальных случаях выигрывали. Досталось «Эвертону» (3:1), «Вест Бромвичу» (1:0), «Саутгемптону» (3:2), «Вест Хэму» (3:1), «Шеффилду» (3:2) и «Лидсу» (6:2). Как видно, с результативностью в последнее время полный порядок. А по потерянным очкам теперь уступают только «Ливерпулю».



Правда, во вторник атаку ждёт серьёзное испытание. «Вулверхэмптон» славится надёжной обороной и контратаками. Вот только без Хименеса и без того скромные созидательные возможности резко уменьшились. В итоге в пяти предыдущих турах добыли лишь одну победу.



Обыграли «Челси» со счётом 2:1 благодаря контратаке на 95-й минуте. В остальных случаях получалось хуже — 0:4 с «Ливерпулем», 0:1 с «Астон Виллой», 1:2 с «Бёрнли» и 1:1 с «Тоттенхэмом». С лондонцами, к слову, тоже отличились в концовке. Ромен Сес на 86-й минуте спас от поражения.

«Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель продолжат погоню за Клоппом За семь выездов в чемпионате Англии «лисы» забили 17 голов. Лондонцам будет туго.

Тот гол пришёл с углового, а вот непосредственно с игры «Вулверхэмптон» создаёт совсем немного. В то же время «МЮ» в последнее время постоянно умудряется пропускать на ровном месте. В четырёх из шести предыдущих турах получали по два мяча, от «Вест Хэма» вытащили один. Не пропустили только от Гвардиолы.



В общем, даже странно, что на голы в обе стороны дают двойку. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют за 2.31. Манкунианцы сейчас интереснее, плюс своё поле. И главное — предыдущий матч они провели на сутки раньше, а при невероятно плотном графике это большое преимущество. Ждём чего-то в духе 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 29 декабря 2020 года

«Вулверхэмптон» добыл лишь одну победу в пяти последних матчах, без Хименеса голы даются с большим трудом. «МЮ» сейчас хорош, но пропускает очень много. Чаще всего даже по два мяча. У «волков» хорошие стандарты и контратаки, так что моменты будут. В то же время манкунианцы смотрятся сильнее, а главное — отдыхали на сутки больше. Для набора очков этого должно хватить.



Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.31.