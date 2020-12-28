«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз: Бьельса не повторит ошибок Клоппа. У Биг Сэма нет шансов

29 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Вест Бромвича» оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.74.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Лидс Юнайтед» 29 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Лидс» (29.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии продолжится 29 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих во вторник будут выяснять отношения «Вест Бромвич Альбион» и «Лидс Юнайтед». Встреча стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче.



«Дрозды» в прошлом туре гостили на «Энфилде» у лидера АПЛ «Ливерпуля» и умудрились увезти очки, что редко кому удаётся (1:1). Преимущество закономерно было за хозяевами: ливерпульцы нанесли 17 ударов по воротам и владели мячом 78 процентов игрового времени. Однако на 82-й минуте защитник гостей вырвал ничью, сравняв счёт после подачи углового.



Теперь у «Вест Брома» восемь баллов, но по-прежнему предпоследнее место. До безопасной 17-й строчки не хватает пяти пунктов, а конкуренцию никто не отменял. Ничья на «Энфилде» с действующим чемпионом Англии наверняка придаст уверенности, однако новому тренеру команды Сэму Эллардайсу ещё предстоит проделать огромную работу.

«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз: Артету не остановить. «Чайки» повторят судьбу «Челси» «Чайки» после выхода в АПЛ набрали в трёх домашних матчах с лондонцами семь очков.

Да и «Лидс Юнайтед» представляет заметную опасность. Болезненное поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в позапрошлом туре не смогло сбить серьёзный настрой подопечных Марсело Бьельсы. В прошлом туре они дома обыграли «Бёрнли» (1:0), который тоже набрал хороший ход под конец года.



После 15 игр в чемпионате Англии белые занимают 12-е место, набрав 20 очков. Зона вылета не грозит, отрыв от тройки аутсайдеров составляет целых девять пунктов. При этом до топ-5 первенства не хватает всего шести пунктов. Для первого года после возвращения в элиту полёт проходит прекрасно.



Любопытно, что «Лидс» и «Вест Бромвич» в обороне играют хуже остальных участников чемпионата Англии. За 15 туров обе команды пропустили по 30 мячей, что в среднем за игру составляет две штуки. А потеря свежести при таком плотном календаре наверняка снова приведёт к ошибкам.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.

Однако «дрозды», в отличие от «павлинов», ещё и в атаке выглядят слабо. Вряд ли можно на многое рассчитывать с шестью голами в десяти последних турах. А команда Марсело Бьельсы отличилась 16 раз за то же время, забивая в девяти случаях из десяти.



Мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.04. Дело ещё в том, что «Вест Бромвич» в четырёх предыдущих играх на своём поле потерпел три поражения с общим счётом 1:9. «Лидс» же на выезде победил «Эвертон» и забивал в ворота «Челси» с «МЮ».

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Лидс» 29 декабря 2020 года

Ничья с «Ливерпулем» на «Энфилде» наверняка придаст «Вест Брому» уверенности, однако противостоять на своём поле «Лидсу» будет тяжеловато. У команды Марсело Бьельсы порядок с результативностью, а «дрозды» дома в последнее время выглядят слабо. На наш взгляд, гости сейчас смотрятся предпочтительнее, а ВБА оставил много сил накануне.



Ставка: победа «Лидса» за 2.04.