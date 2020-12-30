«Осасуна» — «Алавес». Прогноз: берём коэффициент 3.32 в матче аутсайдеров Ла Лиги

31 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Алавес». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Осасуны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Алавес» 31 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Алавес» 31 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.02.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Алавес» (31.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Раньше других в дело вернулась испанская Примера. 31 декабря двумя матчами завершится программа 16-го тура. Наиболее поздний стартует в 18:15 мск в Памплоне. «Осасуна» на стадионе «Эль-Садар» сразится с «Алавесом». Соперники находятся в нижней половины турнирной таблицы.



У хозяев в последнее время всё совсем грустно. Предыдущая победа датирована октябрём, с тех пор — два очка в восьми поединках. Разошлись миром с «Уэской» (1:1) и «Эльче» (2:2). То есть с новичками элитного дивизиона, которые точно так же борются за выживание. Остальное — сплошь поражения, пусть и по большей части от крепких клубов.



1:3 от «Атлетико», 0:1 от «Севильи» и 0:4 от «Барселоны» — это понятно, вопросов нет. А вот дальше были 0:2 от «Бетиса», 2:3 от «Вальядолида» и 1:3 от «Вильярреала». Для сохранения прописки в Ла Лиге нужно хоть иногда набирать очки с кем-то кроме новичков. Пока не выходит.

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А ведь в прошлом сезоне красные финишировали в топ-10, в определённый момент даже участвуя в борьбе за зону еврокубков. Пропускали и прежде достаточно, а вот с голами сейчас стало совсем худо. Всего 13 штук, то есть меньше одного в среднем за игру. Как итог — 12 очков и 19-е место в таблице, хуже только «Уэска».



У «Алавеса» дела идут чуть лучше. Начали слабо, зато потом результаты пошли в гору. Шутка ли — в девяти последних матчах проиграли лишь дважды. 0:1 от «Уэски» и 0:2 с «Сельтой». Зато, например, отобрали очки у «Барселоны» (1:1), «Валенсии» (2:2) и «Реала Сосьедад» (0:0), а мадридский «Реал» вообще обыграли (2:1).



Этого хватило, чтобы оторваться от зоны вылета на три очка и вздохнуть посвободнее — 17 баллов, 13-е место. Также стоит отметить хорошие стандартные положения, которые несколько раз выручали в трудный момент. Букмекеры отдают преимущество «Осасуне», что целиком и полностью связано с местом проведения встречи.

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Кадровых потерь у соперников примерно поровну, да и сами они находятся на сопоставимом уровне. Статистика очных встреч, между прочим, абсолютно равна — по четыре победы в обе стороны, ни одного мирного исхода. А вот это уже интересно, потому что вполне тянет на аномалию.



В принципе, на лобовую ничью дают отличный коэффициент 3.32. Можно рискнуть. Игра пойдёт на три результата, ведь команды действительно близки по классу. За «Осасуну» своё поле, но «Алавес» должен быть увереннее на фоне последних успехов. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.72. Гости сейчас никак не хуже.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Алавес» 31 декабря 2020 года

«Осасуна» не знает побед с октября, хотя календарь на этом отрезке был хуже среднего. «Алавес» в девяти последних матчах проиграл лишь дважды и оторвался от зоны вылета. По общему уровню соперники сопоставимы, но в восьми очных встречах ни разу не расходились миром. Любопытная аномалия. Проверим лобовую ничью за 3.32, отдать тут кому-то предпочтение сложно.



Ставка: ничья за 3.32.