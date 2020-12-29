«Эльче» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Серхио Рамос встретят Новый год красиво

30 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 23:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Эльче» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Примеры «Эльче» — «Реал» 30 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид 30 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.98.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Реал» (30.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Раньше других в дело вернётся испанская Примера. 30 декабря четырьмя матчами продолжится программа 16-го тура. Наиболее поздний стартует в 23:30 мск. «Эльче» на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» будет принимать «Реал». Имя фаворита очевидно, ведь действующий чемпион навестит новичка элитного дивизиона.



Ещё месяц назад фаворит находился на грани пропасти, а СМИ вовсю рассуждали об отставке Зинедина Зидана. Однако умение собраться в нужный момент никуда не делось. В плей-офф Лиги чемпионов прошли с первого места в группе, а на внутренней арене выдали серию из пяти побед. Все — с разницей в один-два мяча.



Начали с «Севильи» (1:0), затем досталось «Атлетико» (2:0), «Атлетику» из Бильбао (3:1), «Эйбару» (3:1) и «Гранаде» (2:0). Получалось по-разному. «Матрасников» вполне могли разгромить, а у своих ворот ничего не позволили. С «Атлетиком» и «оружейниками» намучились и едва не допустили осечки.

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Впрочем, теперь это уже не важно. Мощный отрезок позволил догнать подопечных Диего Симеоне — в турнирной таблице Ла Лиге двоевластие, соперники набрали по 32 очка. У АТМД есть два поединка в запасе, а это серьёзный бонус. И всё же «сливочным» удалось главное — не дать соседу уйти в отрыв.

Разумеется, победная серия совпала с возвращением в строй Серхио Рамоса. Лазарет потихоньку пустеет — Эден Азар набирает форму, накануне в общую группу вернулся Лука Модрич. Единственная потеря — Родриго. Шустрый бразилец в последние недели был очень хорош, однако выпал на три месяца.



«Эльче» после мощного старта потихоньку сполз. Предыдущая победа датирована октябрём, с тех пор — восемь матчей без побед. Справедливости ради, поражений тоже немного. 1:3 от «Бетиса», 0:1 от «Гранады», 1:3 от «Атлетико». В остальных случаях расходились миром. Ситуация неплохая.

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15 очков, 16-е место в турнирной таблице Примеры. Отрыв от зоны вылета минимален, зато есть две игры в запасе. Скромный новичок элитного дивизиона вряд ли рассчитывал на большее. Качество футбола вполне неплохое: стараются контролировать мяч даже с грандами, в глубокую оборону не уходят.



Пожалуй, это максимально удобный вариант для «Реала». Взламывать низкий оборонительный блок удаётся далеко не всегда, а вот на пространстве мадридцы хороши. Неделя отдыха позволила перезарядить батарейки, сил должно быть достаточно. Потому сомневаться в успехе гостей сложно.



В то же время предпосылок для разгрома немного. У мадридцев впереди плотный график, силы нужно беречь. А пропускают хозяева совсем немного — всего 16 мячей, для аутсайдера хороший показатель. Вырисовывается трудовой успех действующего чемпиона. Мы бы выбирали между П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.20 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79. Что-то в духе 0:2 или 1:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Ла Лиги «Эльче» — «Реал» 30 декабря 2020 года

«Эльче» — играющая команда, которая старается контролировать мяч и не уходить в глубокую оборону. Пропускает при этом совсем немного — 16 мячей за 13 матчей, для аутсайдера показатель хороший. Шансы «Реала» гораздо выше, но гнаться за крупным счётом на выезде фаворит вряд ли станет. График впереди плотный, силы ещё потребуются. Града голов не ждём.



Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.