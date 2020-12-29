«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз: Луис Суарес поможет Симеоне продлить уникальную серию

В 12 предыдущих встречах мадридцы не просто выигрывали, но ещё и делали это всухую.

30 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Хетафе». Начало встречи — в 21:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Хетафе» 30 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Хетафе» 30 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.80.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Хетафе» (30.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Раньше других в дело вернётся испанская Примера. 30 декабря четырьмя матчами продолжится программа 16-го тура. В 21:15 мск в Мадриде «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» начнёт выяснять отношения с «Хетафе» в надежде закрепиться на первом месте.



Пока дела у подопечных Диего Симеоне складываются выше всяких похвал. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, а на внутренней арене лидируют. Формально опережают «Реал» только по дополнительным показателям, но действующий чемпион провёл на две игры больше.



А все остальные отстали как минимум на шесть пунктов. График сумасшедший — девять побед в 10 последних матчах Ла Лиги. Единственная осечка состоялась в дерби с «Реалом» (0:2). Там смотрелись совсем грустно, не создали ровным счётом ничего и вполне могли проиграть крупнее. Гораздо важнее, что эта неудача не сбила с победного пути.

«Барселона» — «Эйбар». Прогноз: Месси не будет, всё внимание на Усмана Дембеле и Гризманна Каталонцы набрали 10 очков в четырёх турах и подобрались к зоне Лиги чемпионов.

Дальше АТМД набрал шесть очков из шести возможных. Не оставил шансов колючему «Эльче» (3:1), а затем сбросил с хвоста «Реал Сосьедад» (2:0). Обыграть басков в Сан-Себастьяне — задача сложная. У «матрасников» получилось, в первую очередь — благодаря отличной реализации. Игра выдалась закрытой, моменты возникали редко. Однако Янник Карраско сделал две голевые передачи.



«Хетафе» ещё совсем недавно бороздил просторы Лиги Европы. Однако после рестарта прошлого сезона выглядел слабо, да и сейчас не впечатляет. 17 очков в 14 матчах, 12-е место в турнирной таблице Примеры. Между прочим, отрыв от зоны вылета составляет всего три балла.



Результаты печальные. В девяти предыдущих турах лишь одна победа, над новичком элитного дивизиона «Кадисом» (2:0). Больше радоваться нечему — пропускают традиционно немного, но забивают ещё реже. Всего 12 мячей, хуже только «Кадис» и «Эйбар» (по 11). Две трети очков набрали дома, в гостях не блещут.

«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа используют осечку Клоппа в АПЛ По потерянным очкам подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступают только действующему чемпиону Англии.

Состав у «Атлетико» близок к оптимальному. Вот-вот уйдёт Диего Коста, но выбор в группе атаки после возвращения Луиса Суареса солидный. Нет только Кирана Триппье, под вопросом участие Эктора Эрреры. А вот у «Хетафе» из-за одних только дисквалификаций не сыграют три человека — Аллан Ньом, Дамиан Суаресс и Эрик Кабако. Всё это железные игроки основы.



Придётся затыкать дыры, а ведь «скамейка» не блещет. Неудивительно, что набравший ход «Атлетико» на своём поле считается явным фаворитом. Статистика противостояния не оставляет вариантов — в 12 предыдущих случаях АТМД не просто выигрывал, а делал это всухую.



А пропускали от «Хетафе» мадридцы в предыдущий раз аж в 2011 году. Соответственн, логично выбирать между П1 всухую за 2.02 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88. Альтернатива — Ф1 (-1) за 1.90. Чаще всего «матрасники» выигрывают со счётом 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Хетафе» 30 декабря 2020 года

«Хетафе» в нынешнем сезоне просел и забивает по большим праздником. А «Атлетико» для него — самый страшный соперник. 12 поражений всухую подряд, в предыдущий раз отличиться удалось аж в 2011 году. Много гости не пропустят, но за очки вряд ли зацепятся. П1 через общий низ смотрится хорошо.



Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.