«Сан-Антонио» — «Лейкерс». Прогноз: без Леброна Джеймса чемпион НБА в Техасе не справится

Участие Короля под вопросом, а ведь «Спёрс» хорошо начали сезон.

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало — в 4:30 мск. Букмекеры в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лейкерс» в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, успех «Сан-Антонио» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Сан-Антонио» — «Лейкерс» 31 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч НБА «Сан-Антонио» — «Лейкерс» 31 декабря будет результативным: тотал больше 227.5 очка идёт за 1.72, а тотал меньше 227.5 очка — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.0.

«Сан-Антонио» — «Лейкерс»: анализ и прогноз матча НБА (31.12.2020)

Обе команды начали вполне нормально. У «Лейкерс» две победы и два поражения. Для действующего чемпиона результат рабочий. Времени на отдых и восстановление между сезонами было совсем немного, лидеры пока находятся не в оптимальном состоянии. Потому ожидать стабильности в ближайшие пару недель не стоит.

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«ЛАЛ» по делу проиграл «Клипперс» (109:116), затем разгромил «Даллас» (138:115) с «Миннесотой» (127:91), после чего уступил «Портленду» (107:115). На Западе проиграть успели все, а без побед остаётся только «Хьюстон», но он вышел на паркет всего два раза из-за проблем с коронавирусом. В общем, плотность мощнейшая.

У «Сан-Антонио» две победы при одном поражении. Перебегал «Мемфис» (131:119), вырвал концовку у «Торонто» (119:114), но не справился с «Нью-Орлеаном» (95:98). Провал в атаке объясним: заканчивали бэк-ту-бэк и не имели времени на восстановление. Клатч с «Рэпторс» отнял много сил, на следующий день лидеры провалились.

Дерозан с Олдриджем набрали на двоих 12 очков при 5 из 19 с игры, а единственной стабильной атакующей опцией оказался Руди Гэй. Теперь «САС» должны добавить, поскольку имел аж 2,5 дня на отдых. Функционально команда готова неплохо, просто «Пеликанс» — одна из самых неприятных команд для бэк-ту-бэк. Молодая, бегущая, мощная.

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Лёгкой прогулки у «Лейкерс» тут быть не должно. Хотя после обмена Энтони Дэвиса «Лос-Анджелес» забрал все три очные встречи. И хорошо работал в защите. 103:96, 114:104, 129:102. Вроде бы напрашивается индивидуальный низ хозяев, но есть проблема. Участие Леброна Джеймса под вопросом.

Это рушит возможные выкладки, ведь без Короля «ЛАЛ» играет быстрее и результативность рискует подскочить. Букмекеры не принимают ставок на индивидуальную статистику игроков «Лейкерс», потому выбор невелик. Прежде всего логично рассмотреть Ф1 (+6.5 очка) за 1.90. «Спёрс» в принципе хороши на своём паркете, а в случае отсутствия Леброна шансы зацепиться заметно повысятся.

Второй момент. У хозяев точно не будет Деррика Уайта, потому нагрузка на Деджонте Мюррея и Пэтти Миллса снова выпадет серьёзная. Пока Миллс в полном порядке, стабильно набирает двузначное количество очков и попадает не меньше парочки трёхочковых. Денниса Шрёдера сложно назвать элитным персональщиком, заслоны он преодолевает так себе.

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Значит, открытые броски у австралийца должны быть. Дальше всё зависит от точности, но ИТБ 11.5 очка Миллса за 2.00 смотрится нормально. Свои 20-25 минут он получит даже при невысоком проценте, просто потому что без Уайта рабочих альтернатив на скамейке у Грега Поповича нет.

Рискованный вариант — ИТМ 5.5 подбора Демара Дерозана за 2.10. Он пробил планку только однажды — с бегущим «Мемфисом», где был высочайший темп. С «Торонто» забрал пять отскоков за 36,5 минуты, с «НОП» — три за 31 минуту.

«Лейкерс» при Вогеле находятся в конце второго десятка по доле трёхочковых, делая акцент на «краску». При отсутствии Леброна этот акцент сохраняется. То есть дальних отскоков должно быть не так много. Пожалуй, планка вполне может устоять.

Ставки и прогноз на матч НБА «Сан-Антонио» — «Лейкерс» 31 декабря 2020 года

«Лейкерс» после прихода Энтони Дэвиса забрали все три очные встречи, ни разу не пропустив больше 104 очков. Но сейчас участие Леброна Джеймса находится под вопросом, а это серьёзная проблема. «Спёрс» в принципе хороши на своём паркете, а в случае отсутствия Короля шансы на победу станут осязаемыми. Возьмём фору на хозяев.

Ставка №1: победа «Спёрс» с форой (+6.5 очка) за 1.90.

Ставка №2: ИТБ 11.5 очка Пэтти Миллса за 2.00.