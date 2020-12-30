«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби

31 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 3.03.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 31 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад» 31 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.08.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (31.12.2020)

2020 год подходит к концу, туда ему и дорога. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. В последнюю неделю за всех отдувалась АПЛ, в которой под Новый год по традиции невероятно плотный календарь. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Раньше других в дело вернулась испанская Примера. 31 декабря двумя матчами завершится программа 16-го тура. Наиболее ранний стартует в 16:00 мск в Бильбао. «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» будет принимать «Реал Сосьедад». Это баскское дерби, а заодно — репетиция финала Кубка Испании-2019/2020, который отложили из-за пандемии.



Красно-белые крайне нестабильны — семь поражений в 15 играх, всего 18 очков. С горем пополам замыкают топ-10, но из-за высокой плотности турнирной таблицы это условность. Отрыв от зоны вылета составляет лишь четыре пункта, до зоны еврокубков — пять. Плюс «Севилья», «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Гранада» имеют по одной-две игры в запасе.



Впрочем, к концу 2020 года позитива стало больше. В четырёх предыдущих турах уступили один раз — 1:3 от мадридского «Реала». Остались в меньшинстве уже на 13-й минуте, сделали всё возможное и вполне могли спастись. На 92-й минуте Весга не реализовал выход «1 в 1», в ответной атаке действующий чемпион забил третий гол.

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Также была победа над «Уэской» (2:0) и две ничьи — с «Валенсией» (2:2) и «Вильярреалом» (1:1). С «летучими мышами» немного не повезло, зато новичку Ла Лиги забили два мяча после удаления на 86-й минуте, а до этого смотрелись ничуть не лучше. В общем, на данный момент «Атлетик» получил примерно то, на что наработал.



«Реал Сосьедад» тем временем входит в топ-4, хотя такими темпами рискует вылететь из зоны Лиги чемпионов в самое ближайшее время. Дебют выдался мощнейшим, да только с момента предыдущей победы прошло аж пять недель (1:0 против «Кадиса»). С тех пор — три ничьи в Лиге Европы и три очка в шести турах Ла Лиги.



Больше того — сейчас бело-голубые идут на серии из трёх поражений. Уступили «Барселоне» (1:2), «Леванте» (1:2) и «Атлетико» (0:2). Позитивная новость ровно одна — наконец-то полноценно вернулся Давид Сильва, которого в последние полтора месяца мучали мелкие травмы. Без опытного испанца с креативом было совсем туго.

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Букмекеры совсем не ждут открытого футбола, в результате чего тотал больше 2 мяча можно взять за 1.78. На наш взгляд, предложение любопытное. «Реал Сосьедад даже на неудачном отрезке до планки в два гола не добрался лишь однажды, да и возвращение Давида Сильвы должно сказаться.



А «Атлетик» на удивление превратился в верховую команду: вот уже девять туров подряд в матчах с участием басков забивается как минимум два гола, а в пяти из них пробили тотал больше 2.5 мяча. Статистика очных встреч на нашей стороне — четыре из пяти предыдущих игр оказались верховыми, в оставшейся красно-белые выиграли со счётом 2:0.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 31 декабря 2020 года

«Атлетик» нестабилен, а «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель. При этом с голами у команд порядок, а пяти предыдущих очных встречах забивалось не меньше двух мячей. Линия позволяет взять тотал больше 2 гола за крепкий коэффициент 1.78. Если команды ограничатся двумя взятиями ворот, произойдёт возврат.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.78.