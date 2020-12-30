Россия — Швеция. Прогноз: Ларионов не справится с «тре крунур» без подвигов Аскарова

Шведы не проигрывают на групповом этапе МЧМ с 2006 года. С ума сойти.

31 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех Швеции идёт за 2.87, на ничью дают 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Россия — Швеция 31 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Швеция 31 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.86, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция (31.12.2020)

До Нового года остались считаные часы. А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли — 2020.

«Йокерит» — СКА. Прогноз: Брагин, Самонов и Кузьменко снова выиграют в Финляндии В десяти предыдущих встречах «армейцы» лишь один раз уступили в основное время.

Три матча группового этапа позади, остался последний. Старт получился противоречивым, но это абсолютно нормально. В конце концов, сборная Канады год назад получила от россиян 0:6 во второй игре турнира, а в итоге выиграла золотые медали. Подопечные Игоря Ларионова начали с яркой победы над США (5:3), хотя заставили понервничать.

Спустя сутки так и не смогли пробить стену, в которую превратились чехи. Невероятно насыщенная средняя зона. Схема 1-3-1 в обороне, которая порой превращалась в 1-4-0. Удивительная самоотдача и заряженность, о чём свидетельствуют эмоции после финальной сирены. И две контратаки после ошибок защитников (0:2).

Накануне россияне разобрались с Австрией, хотя всерьёз рассматривать ту игру нет смысла. Соперник изначально считался очевидным аутсайдером группы В, а сборная России явно держала в уме поединок со Швецией. Потому расслабилась после мощного дебюта — две шайбы к седьмой минуте, четыре — к 17-й.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: щедрый Клопп сделает «МЮ» и «Челси» второй подарок За шесть последних домашних игр в чемпионате Англии «сороки» забили девять раз.

В результате отметились парочкой неприятных достижений. Во втором периоде позволили австрийцам впервые отличиться на МЧМ-2021, а сами ничего не забили. До этого аутсайдер непременно пропускал в каждом игровом отрезке. Впрочем, это не имеет особого значения. Гораздо приятнее, что в третьем периоде наконец-то реализовали лишнего. Причём быстро.

Выходить на лёд придётся во второй день подряд, а на кону стоит многое. Шведы на данный момент — главный претендент на первое место в квинтете, ведь только они обошлись без осечек. Впрочем, впереди у скандинавов убойная связка Россия — США без времени на отдых, так что будет весело. Пока же показатель стопроцентный — разнесли Чехию (7:1) и обыграли Австрию (4:0).

Счёт вводит в заблуждение в обоих случаях. С чехами тоже увязли в тугой обороне, однако в середине второго периода при 1:1 дважды забили в неравных составах. Сперва реализовали большинство, затем отличились в меньшинстве. Две из четырёх оставшихся шайб тоже пришли в формате «5 на 4».

«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз: аутсайдер АПЛ заставит Моуринью, Кейна и Сона страдать «Дачники» пропустили пять мячей в шести последних турах. Больше половины – с пенальти.

А с Австрией могли забить гораздо больше, если бы не бенефис вратаря. Себастьян Вранешиц совершил 61 сейв с 65 бросков, ближе к финальной сирене едва успевая восстанавливать дыхание. Справедливости ради, «тре крунур» особо не напрягались. Забросили три шайбы к середине второго периода, дальше ослабили хватку.

Шведы продолжают растягивать уникальную серию. На групповой стадии МЧМ они не проигрывают аж с 2006 года. Тогда 31 декабря уступили США, да и то в овертайме. С тех пор успели провести 54 матча. Менялись поколения и тренеры, но результат оставался неизменным.

Букмекеры отдают заметное предпочтение россиянам, что вызывает определённые вопросы. У «тре крунур» по традиции отличная оборона, да и вратарь пока действует надёжно. Но самое главное — отличное большинство. А вот у сборной России с этим большие проблемы. Спецбригады в топ-матчах часто выходят на первый план.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз: Кошечкин и Ортио станут героями, Плотников уйдёт в тень Обе команды накануне проиграли с разницей в две шайбы, хотя заслуживали большего.

Лишний день отдыха вряд ли стоит переоценивать, ведь подопечные Игоря Ларионова накануне явно не напрягались. Но даже без этого шансы близки к равным, потому логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между классическим Х2 за 1.70 и ИТМ 3 шайбы сборной России за 1.83.

Цена ошибки высока, а россияне забивали скандинавам больше трёх голов лишь в двух из 15 последних очных встреч на МЧМ. Защита у «тре крунур» в порядке, а вот ведущие звенья россиян в матчах с США и Чехией эффективностью не радовали. Если прервать чудо-серию соперника и удастся, то благодаря обороне и Ярославу Аскарову.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Россия — Швеция 31 декабря 2020 года

Сборная России накануне быстро решила все вопросы с Австрией и отключилась, в результате чего проиграла второй период. Наши явно держали в уме игру со Швецией. Ещё бы — соперник не проигрывает на групповом этапе с 2006 года. Защита у «тре крунур» прекрасная, вратарь в нужные моменты выручает. Если подопечные Игоря Ларионова и возьмут верх, то благодаря надёжной обороне и голкиперу. Перестрелять таких шведов крайне сложно.

Ставка: ИТМ 3 шайбы сборной России за 1.83.