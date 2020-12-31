Примера и МЧМ-2021. Что смотреть за новогодним столом 31 декабря

2020 год подошел к своему логическому завершению. Но и в новогоднюю ночь можно смотреть спортивные события прямо за праздничным столом! Рассказываем о главных матчах последнего дня уходящего года.

На что ставить в футболе 31 декабря

Пока в Англии решают, делать паузу из-за коронавируса или же продолжать матчи Boxing day, в Испании перед самым Новым годом играют. «Атлетик» примет «Реал Сосьедад», а «Осасуна» — «Алавес». Больше событий в топ-чемпионатах нет.



Зато они есть в киберфутболе – этот вид не знает ни выходных, ни праздников. Так что если хотите сделать ставку под елочкой, рассмотрите этот вариант.

На что ставить в хоккее 31 декабря

На МЧМ-2021 завершается групповой этап. Последние матчи внесут ясность в распределение пар 1/4 финала. Россия, правда, отдыхает, но посмотреть есть на что! За пару часов до курантов свой матч начнут команды Чехии и Австрии. А уже после полуночи нас ждут еще два матча: Канада – Финляндия и Швеция – США. Хоккей в новогоднюю ночь –отличный выбор.

На что ещё ставить 31 декабря

Не обращают внимания на встречу Нового года и в НБА. Сразу 7 матчей этой ночью. Если смотреть по московскому времени, то «Индиана» и «Кливленд» начнут свою встречу в 2020 году, а завершат уже в новом, 2021-м.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!