«Орландо» — «Филадельфия». Прогноз: в НБА не останется непобеждённых команд

«Орландо» впервые в истории стартовал с четырёх побед, но развить успех вряд ли удастся.

1 января состоится матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс». Начало — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Филадельфии» в основное время предлагается с коэффициентом 1.91, успех «Орландо» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Орландо» — «Филадельфия» 1 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч НБА «Орландо» — «Филадельфия» 1 января не будет результативным: тотал больше 215.5 очка идёт за 1.95, а тотал меньше 215.5 очка — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 15.0.

«Орландо» — «Филадельфия»: прогноз и анализ матча НБА (1.01.2021)

Обе команды в порядке, сезон начали здорово. У «Филадельфии» три победы при одном поражении. Дожали «Вашингтон» (113:107), разгромили «Нью-Йорк» (109:89) и забрали концовку у «Торонто» (100:93). Единственное поражение потерпели от «Кливленда» (94:118), там не получилось ничего.

«Осасуна» — «Алавес». Прогноз: берём коэффициент 3.32 в матче аутсайдеров Ла Лиги «Осасуна» не выигрывала с октября, хотя в прошлом сезоне вошла в топ-10 чемпионата Испании.

Объяснение элементарное — ту встречу пропустил Джоэл Эмбиид, без которого набирать очки оказалось практически некому. Хорошая новость — камерунец вернулся в строй, затоптав трёхсекундную зону «Рэпторс». 29 очков, 16 подборов, 38 минут на паркете. Бэк-ту-бэка нет, так что центровой получит традиционное время.

Единственная потеря — Фуркан Коркмаз, вылетевший до середины января. Ничего страшного: классический снайпер со скамейки на 18-20 минут. Получается, что состав максимально близок к оптимальному. У «Орландо» без особых изменений: Джонатан Айзек пропустит сезон, Аль-Фарук Амину по-прежнему лечится. Зато не исключено возвращение Джеймса Энниса.

«Орландо» до сих пор не знает поражений, хотя все остальные в НБА хотя бы раз успели оступиться. Четыре игры — четыре победы. Никогда прежде подобного старта клуб не выдавал. Справедливости ради, уровень оппозиции оказался скромным. Выделяется разве что «Майами» (113:107), однако действующий финалист НБА пока явно находится не в своей тарелке и только набирает форму.

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Дважды обыграли «Вашингтон», у которого сейчас в ростере всего 3,5 игрока уровня плей-офф (130:120 и 120:113). И накануне разобрались с «Оклахомой» (118:107), вступившей в стадию перестройки. В ближайшие дни календарь приятный, есть шанс развить успех. После «Филадельфии» снова будет «Оклахома», а дальше — спаренные матчи с «Кливлендом».

С одной стороны, «Мэджик» забрали сезонную серию в прошлом году (2-1). Впрочем, в одной из выигранных встреч не было Эмбиида. В остальном «Орландо» — классический середняк Восточной конференции, который стабильно обыгрывает аутсайдеров и прямых конкурентов благодаря надёжной обороне.

А вот с командами посерьёзнее зацепиться удаётся по большим праздникам. Отдыхали соперники поровну, то есть находятся в одинаковых условиях. Линия практически равная, на П2 дают отличный коэффициент 1.92. Пожалуй, стоит проверить. Именно 4-0 на старте сезона послужат для «Сиксерс» дополнительным раздражителем и не позволят валять дурака.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.

Состав у «Филадельфии» определённо крепче, стабильных атакующих опций больше. Никола Вучевич по умолчанию слаб в защите, а тут его ожидает сам Эмбиид. Гости входят в топ-3 НБА по игре на подборах, то есть очков второго шанса у «Мэджик» будет немного. В предыдущих матчах подборы в атаке неоднократно выручали подопечных Стива Клиффорда в трудные моменты.

Вырисовывается не особенно результативная игра, при которой 220-225 очков кажутся потолком. Глубина состава и наличие нескольких вспомогательных опций с хорошим броском (Харрис, Сэт Карри) дают «Филадельфии» преимущество. Пятой победы подряд «Орландо» не видать.

Ставки и прогноз на матч НБА «Орландо» — «Филадельфия» 1 января 2021 года

«Орландо» стартовал с четырёх побед, но тут нужно делать скидку на слабый уровень оппозиции: лидеры «Майами» не набрали форму, а «Вашингтон» с «Оклахомой» серьёзной угрозы не представляют. «Филадельфия» потерпела единственное поражение без Эмбиида, в трёх матчах с камерунцем выиграла трижды. Сейчас он готов, так что Николу Вучевича ждёт большое испытание. Состав у гостей крепче, а результаты соперника только добавят «Сиксерс» мотивации.

Ставка: победа «Филадельфии» за 1.92.